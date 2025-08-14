Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς στο λιμάνι Πειραιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα συγκέντρωση μελών του ΠΑΜΕ, σωματείων και φορέων έξω από την Πύλη 12 του λιμανιού του Πειραιά, με στόχο την παρεμπόδιση της αποβίβασης επιβατών από το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris».

Η κινητοποίηση διεξάγεται σε κλίμα έντασης, καθώς ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με κλούβες των ΜΑΤ, έχουν σχηματίσει φραγμό για να διασφαλίσουν την πρόσβαση στο λιμάνι.

Οι διαδηλωτές, με συνθήματα και πανό αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, χαρακτηρίζουν την παρουσία του πλοίου «πρόκληση» και δηλώνουν ότι η Ελλάδα «δεν πρέπει να αποτελέσει τόπο ανάπαυσης για εγκληματίες πολέμου». Παράλληλα, καταγγέλλουν την ισχυρή αστυνομική παρουσία στο λιμάνι, συγκρίνοντάς την – όπως αναφέρουν – με την «ανεπαρκή» κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού στις πρόσφατες πυρκαγιές σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα και άλλες περιοχές.

Σε συμβολική κίνηση, αντιπροσωπεία των σωματείων παρέδωσε στους αστυνομικούς δύο πυροσβεστήρες, θέλοντας να τονίσει ότι η κρατική παρουσία θα έπρεπε να είναι στα πύρινα μέτωπα και όχι απέναντι στο εργατικό κίνημα.

Χθες, παρόμοια διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε και στο λιμάνι του Βόλου, με αίτημα την απομάκρυνση του «Crown Iris» από τα ελληνικά λιμάνια.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, από το ύψος της πλατείας Λεόντων, λόγω της συγκέντρωσης και της αστυνομικής ανάπτυξης.

