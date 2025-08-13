ΔΙΕΘΝΗ

Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Η οικογένεια Τραμπ κερδίζει δισεκατομμύρια από το κρυπτονόμισμα USD1 της World Liberty, με συνεργασίες που συνδέονται με την Binance και επενδυτές από Κίνα και Χονγκ Κονγκ

φωτ.: Getty
Η δραστηριότητα της οικογένειας Τραμπ έχει αποφέρει, από τις εκλογές μέχρι σήμερα, περισσότερα από 4,5 δισ. δολάρια – περισσότερα από κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα του προέδρου.

Ένας από τους βασικούς λόγους αυτής της επιτυχίας είναι η συνεργασία με μια σχετικά άγνωστη πλατφόρμα συναλλαγών, την PancakeSwap, η οποία λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Ο ιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο (CZ), σύμφωνα με πηγές, επιδιώκει να εξασφαλίσει προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η PancakeSwap, διαδικτυακή αγορά κρυπτονομισμάτων, ενισχύει τη χρήση του κύριου νομίσματος της World Liberty Financial, της εταιρείας κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ, με την ονομασία USD1. Όσο αυξάνεται η χρήση του USD1, τόσο αυξάνεται η κυκλοφορία του και, κατ’ επέκταση, τα κέρδη για την εταιρεία και τους ιδιοκτήτες της.

Στο οικοσύστημα της PancakeSwap κυκλοφορούν και άλλα νομίσματα με πατριωτικά ονόματα, όπως Torch of Liberty και Eagles Landing, που δημιουργήθηκαν για να αυξήσουν τη χρήση του USD1. Η κοινότητα των traders – κυρίως στα κινεζικά – επικοινωνεί μέσω Telegram, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς με ανταμοιβές έως και 1 εκατ. δολάρια για υψηλή δραστηριότητα σε USD1.

Η συνεργασία World Liberty – PancakeSwap ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, όμως δεν γνωστοποιήθηκε ότι η PancakeSwap δημιουργήθηκε εσωτερικά από την Binance το 2020, για να μπει στην αγορά της «αποκεντρωμένης χρηματοδότησης».

Ο Ζάο, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, με περιουσία άνω των 70 δισ. δολαρίων, εξέτισε ποινή τεσσάρων μηνών φυλάκισης στις ΗΠΑ πέρυσι, αφού η Binance πλήρωσε πρόστιμο 4,3 δισ. δολαρίων για διευκόλυνση ξεπλύματος χρήματος. Παράλληλα, έχει εντείνει τις προσπάθειες να λάβει χάρη από τον Τραμπ, προσλαμβάνοντας λομπίστα και φίλο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η World Liberty λάνσαρε το USD1 τον Μάρτιο, παρουσιάζοντάς το ως «σταθερό» ψηφιακό νόμισμα (stablecoin) συνδεδεμένο 1:1 με το δολάριο, με στόχο – όπως δήλωσε ο Τραμπ – να «διατηρήσει το δολάριο ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα» και να κάνει τις ΗΠΑ «την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων».

Η Binance διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο από την αρχή, δεχόμενη επένδυση 2 δισ. δολαρίων σε USD1, εκτινάσσοντας την κυκλοφορία του 15 φορές σε μία νύχτα. Με πάνω από 2 δισ. δολάρια σε κυκλοφορία, η World Liberty μπορεί να αποφέρει περίπου 80 εκατ. δολάρια ετησίως από τις τοποθετήσεις των κεφαλαίων σε κρατικά ομόλογα και χρηματαγορές – χωρίς να αποδίδει τόκο στους κατόχους του νομίσματος.

Η οικογένεια Τραμπ κατέχει το 40% της World Liberty. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσιοποίηση, η συμμετοχή της σε κρυπτονόμισμα της εταιρείας αποτιμάται σε 4,5 δισ. δολάρια.

Η World Liberty έχει δεσμούς και με Κινέζους επενδυτές, όπως ο δισεκατομμυριούχος Τζάστιν Σαν από το Χονγκ Κονγκ, και έχει συζητήσει με την HashKey – εταιρεία που ανήκει στον κινεζικό όμιλο Wanxiang. Αυτές οι σχέσεις προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθεί σκληρή γραμμή απέναντι στην Κίνα.

Η εκτόξευση των συναλλαγών σε USD1 από τα τέλη Μαΐου οφείλεται κυρίως σε χρηματικά βραβεία και όχι σε πραγματική χρήση για πληρωμές ή αποθήκευση αξίας. Το 90% των συναλλαγών του USD1 γίνεται στην PancakeSwap, πλατφόρμα που λειτουργεί στο blockchain της Binance.

Ανάμεσα στους νικητές του διαγωνισμού ρευστότητας του USD1 ήταν τα Eagles Landing, Torch of Liberty, Tagger και άλλο ένα project, που μοιράστηκαν το έπαθλο του 1 εκατ. δολαρίων και έδωσαν ανταμοιβές στους πιο ενεργούς traders.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal 

