Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Πάνω από 10.600 οι νεκροί - Kραυγή αγωνίας από τον ΟΗΕ

Μεγαλώνει κάθε μέρα ο απολογισμός των θυμάτων στον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ σήμερα βρέθηκε πάλι στη χώρα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία για τον πόλεμο στο Ισραήλ από το λεγόμενο υπουργείο Υγείας στη Γάζα, το οποίο ελέγχεται από την Χαμάς, τουλάχιστον 9.227 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς.

Το υπουργείο λέει ότι 3.826 από όσους σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας είναι παιδιά. Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου, 2.405 γυναίκες είναι μεταξύ των νεκρών. Επίσης χθες έγινε λόγος για 32.000 τραυματίες. Οι ανεξάρτητοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν τον αριθμό των θυμάτων που ανακοινώθηκαν από τη Γάζα. Επίσης πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αμφισβήτησε τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα.

Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει ανακοινώσει τουλάχιστον 1.400 νεκρούς.

Για μια ακόμα φορά με βάση στοιχεία του ΟΗΕ αποκαλύπτεται η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα. Οι διεθνείς εκκλήσεις για «ανθρωπιστική κατάπαυση πυρός» στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς δεν εισακούονται, την στιγμή που μια τέτοια παύση αναμένεται να ζητηθεί σήμερα από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Μέχρι στιγμής μόνο ένα μικρό μέρος ανθρωπιστικής βοήθειας έχει μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που οι ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα, πόσιμο νερό και φάρμακα επιδεινώνονται.

Needs have soared and food is rapidly running out in Gaza. Safe and sustained humanitarian access is imperative.

Ο ΟΗΕ παρείχε στοιχεία για την κατάσταση στη Γάζα των 2,3 εκατ. ανθρώπων σχετικά με τους εκτοπισμένους, την κατάσταση στα νοσοκομεία και την παροχή βοήθειας.

-Οι εκτοπισμένοι

Σχεδόν 1,5 εκατ. άνθρωποι --πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας-- έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, με σχεδόν 700.000 να έχουν βρει καταφύγιο σε κτίρια που διαχειρίζεται η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τον συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA).

Στις 2 Νοεμβρίου, τέσσερα καταφύγια της UNRWA χτυπήθηκαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον23 άνθρωποι, σύμφωνα με την OCHA.

Το Ισραήλ έχει καλέσει τους αμάχους στη βόρεια Γάζα –το επίκεντρο των δυνάμεων της Χαμάς—να μετακινηθούν στον νότο για τη δική τους ασφάλεια, αν και οι νότιες περιοχές του θύλακα επίσης σφυροκοπούνται από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις με αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό αμάχων.

-Τα νοσοκομεία

Πάνω από το ένα τρίτο των 35 νοσοκομείων της Γάζας δεν λειτουργεί και αυτά που συνεχίζουν να είναι σε λειτουργία αναφέρουν μεγάλες ελλείψεις σε καύσιμα που έχουν περιορίσει σημαντικά την ηλεκτροδότησή τους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας ανέφεραν στις 2 Νοεμβρίου ότι η βασική ηλεκτρογεννήτρια στο Ινδονησιακό νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα σταμάτησε να λειτουργεί λόγω έλλειψης καυσίμων, δήλωσε η OCHA, «με αποτέλεσμα εκατοντάδες ασθενείς με σοβαρά τραύματα να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο θανάτου ή διά βίου αναπηριών».

Ήδη, το νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας στην πόλη της Γάζας, όπου νοσηλεύονται καρκινοπαθείς, δεν έχει πλέον καύσιμα και δεν λειτουργεί, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Το Ισραήλ είναι σε επικοινωνία με οργανισμούς υγείας για να δημιουργήσει νοσοκομεία εκστρατείας στη νότια Γάζα, δήλωσε χθες αξιωματούχος.

Ο ΠΟΥ έχει καταγράψει 93 επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 υγειονομικοί που ήταν σε υπηρεσία και να υποστούν ζημιές ή να καταστραφούν 28 ασθενοφόρα.

-Η παράδοση βοήθειας

Στις 2 Νοεμβρίου, 102 φορτηγά με ανθρωπιστικές προμήθειες εισήλθαν στη Γάζα από την Αίγυπτο, μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα, σύμφωνα με την OCHA. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παράδοση βοήθειας από τότε που ξεκίνησαν και πάλι οι μεταφορές αυτές στις 21 Οκτωβρίου. Ο συνολικός αριθμός των φορτηγών που έχουν εισέλθει ανέρχεται σε 374.

Προηγουμένως, μόνο περίπου 14 φορτηγά την ημέρα εισέρχονταν στην Γάζα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters. Πριν ξεσπάσουν οι εχθροπραξίες στις 7 Οκτωβρίου, περίπου 400 φορτηγά εισέρχονταν στη Γάζα ημερησίως.

Μια από τις τρεις γραμμές υδροδότησης της Γάζας από το Ισραήλ αποκαταστάθηκε για πρώτη φορά από τις 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την OCHA. Η λειτουργία φρεατίων ύδρευσης και εγκαταστάσεων αφαλάτωσης στο νότιο τμήμα του θύλακα σταμάτησε σχεδόν εντελώς στις 2 Νοεμβρίου, καθώς σχεδόν εξαντλήθηκαν τα αποθέματα καυσίμων.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι χρειάζονται επειγόντως καύσιμα για τη διανομή βοήθειας και την ηλεκτροδότηση νοσοκομείων, αρτοποιείων και μονάδων αφαλάτωσης. Αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να απαγορεύσει την είσοδο καυσίμων στον θύλακα λέγοντας ότι αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τη Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

Στο μεταξύ σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκαν για τρίτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου, στο Τελ Αβίβ. Αρχικά συναντήθηκαν κατ' ιδίαν και μετά συμμετείχαν σε μια διευρυμένη συνάντηση μαζί με το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο.

Επίσης μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρόεδρο Χέρτζογκ ο Μπλίνκεν είπε ότι σκέφτονται «κάθε στιγμή τους ομήρους μας».

«Τόσοι πολλοί, τόσο Ισραηλινοί, Αμερικανοί, άλλοι υπήκοοι και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους φέρουμε πίσω με ασφάλεια για να είναι με τις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους», πρόσθεσε ο Μπλίνκεν.

Ο Μπλίνκεν κάλεσε το Ισραήλ να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να προστατεύσει τους αμάχους που έχουν εμπλακεί στις μάχες στη Γάζα και να διασφαλίσει ότι θα λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια. Τα σχόλιά του υπογράμμισαν επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Σύμφωνα με τον Guardian, όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν Αμερικανοί αξιωματούχοι, ο Μπλίνκεν υποσχέθηκε ακλόνητη υποστήριξη στο Ισραήλ και στο δικαίωμά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του. «Υποστηρίζουμε σθεναρά την πρόταση ότι το Ισραήλ έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να διασφαλίσει ότι η 7η Οκτωβρίου δεν θα πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ», δήλωσε ο Μπλίνκεν.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Secretary of State Antony Blinken are meeting for the third time since the outbreak of the war, at the Kirya in Tel Aviv. They met privately and are now holding an expanded meeting together with the War Cabinet. pic.twitter.com/Y3A3lPj24I