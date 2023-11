Γάζα: «Βαθύτατα σοκαρισμένος» από το πλήγμα σε ασθενοφόρα ο γγ του ΠΟΥ

«Βαθύτατα σοκαρισμένος» δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μετά το χτύπημα σε κονβόι ασθενοφόρων στη Γάζα.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους μέσω ανάρτησης στα social media για το περιστατικό με το χτύπημα σε ασθενοφόρα στη Γάζα, ανέφερε: «Το επαναλαμβάνω: οι ασθενείς, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τα κτίρια και τα ασθενοφόρα πρέπει να προστατεύονται συνεχώς. Πάντοτε».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, η Λιν Χέιστινγκς. Η ίδια εξέφρασε έντονη ανησυχία διότι το εν λόγω χτύπημα στόχευε «ασθενείς που απομακρύνονταν για την ασφάλειά τους».

Utterly shocked by reports of attacks on ambulances evacuating patients close to Al-Shifa hospital in #Gaza, leading to deaths, injuries and damage.



We reiterate: patients, health workers, facilities, and ambulances must be protected at all times. Always.



Ceasefire NOW.…