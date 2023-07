Γαλλία: Πιο ήρεμη η νύχτα, σε επιφυλακή οι Αρχές – Συνεχείς επαφές Μακρόν για τερματισμό της κρίσης

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τους ηγέτες και των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου, καθώς οι βίαιες διαμαρτυρίες για τον πυροβολισμό του εφήβου Ναέλ Μ. από την αστυνομία φάνηκε να υποχωρούν, μετά από πέντε νύχτες ταραχών.

Η αστυνομία, τις πέντε αυτές μέρες, έχει προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις ενώ εκτεταμένες είναι οι καταστροφές.

Την Τρίτη, ο Μακρόν θα συναντηθεί με τους δημάρχους 220 πόλεων και κωμοπόλεων, που πλήττονται από τις διαδηλώσεις, ανακοίνωσε το Ελιζέ, μετά από μια συνάντηση διαχείρισης κρίσης, που έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής με υπουργούς της κυβέρνησης.

Η αστυνομία προχώρησε σε 78 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο την Κυριακή, μετέδωσαν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το υπουργείο Εσωτερικών, αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τις 719 συλλήψεις της προηγούμενης ημέρας και τις 1.300 της Παρασκευής.

Περισσότερα από 3.000 άτομα έχουν συλληφθεί από την Τρίτη, μετά τη μαζική ανάπτυξη 45.000 αστυνομικών σε όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε ότι η δύναμη δεν θα μειωθεί, αφού οι διαδηλωτές πυρπόλησαν αυτοκίνητα, λεηλάτησαν καταστήματα, προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς ότι οι ταραχές έχουν κατασταλεί. «Προφανώς υπήρξαν λιγότερες ζημιές, αλλά θα παραμείνουμε σε κινητοποίηση τις επόμενες ημέρες. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι- κανείς δεν διεκδικεί τη νίκη».

Η ύφεση - όπως φαίνεται - της βίας ακολουθεί την έκκληση από τη γιαγιά του Ναέλ για ηρεμία. Ο 17χρονος, υπενθυμίζεται, σκοτώθηκε την περασμένη Τρίτη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε προάστιο του Παρισιού.

«Σταματήστε τις ταραχές, σταματήστε να καταστρέφετε» δήλωσε στο BFMTV η γιαγιά του, η Νάντια. «Το λέω σε αυτούς που εξεγείρονται: μην σπάτε παράθυρα, μην επιτίθεστε σε σχολεία και λεωφορεία. Σταματήστε. Είναι οι μητέρες που παίρνουν αυτά τα λεωφορεία».

Οι διαδηλωτές, κυρίως ανήλικοι, «χρησιμοποιούσαν το Ναέλ ως δικαιολογία» είπε. «Θέλουμε τα πράγματα να ηρεμήσουν». Ο εγγονός της, που αναγνωρίστηκε μόνο με το μικρό του όνομα, κηδεύτηκε το Σάββατο.

Γαλλία: Έρευνα για απόπειρα δολοφονίας για την επίθεση στο σπίτι του δημάρχου

Την Κυριακή καταδικάστηκε από την πολιτική σκηνή της χώρας η επίθεση, με φλεγόμενο όχημα, στο σπίτι του δημάρχου της περιοχής Λ' Άι λε Ροζ, ενώ η οικογένειά του κοιμόταν. Ο ίδιος ήταν στο δημαρχείο εκείνη την ώρα, αλλά ήταν στο σπίτι η σύζυγος και τα παιδιά του, ηλικίας πέντε και επτά ετών. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους από το σπίτι, τραυματίστηκε εκείνη και ένα από τα ανήλικα.

Ο περιφερειακός εισαγγελέας Στεφάν Αρντουέν ξεκίνησε έρευνα για απόπειρα δολοφονίας, λέγοντας στη γαλλική τηλεόραση ότι η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι οι δράστες είχαν σκοπό να εμβολίσουν το σπίτι με το όχημα και να ξεσπάσει φωτιά. «Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι το αυτοκίνητο οδηγήθηκε στο κτίριο με σκοπό να του βάλει φωτιά» είπε.

«Η χθεσινή νύχτα ήταν ένα νέο ορόσημο φρίκης και ντροπής» έγραψε στο Twitter ο δήμαρχος του συντηρητικού κόμματος Les Républicains, καταδικάζοντας «μια πράξη απερίγραπτης δειλίας».

Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d'une tentative d’assassinat.



Ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais. Je ne reculerai pas. #PasPourRien #Emeutes ⤵️ pic.twitter.com/9HW1eAFCXN — Vincent Jeanbrun (@VincentJeanbrun) July 2, 2023

Επισκεπτόμενη την Κυριακή την περιοχή, η πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ελιζαμπέτ Μπορν, κατήγγειλε την επίθεση στο σπίτι του δημάρχου ως «απαράδεκτη» και «σοκαριστική» και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

Οι ταραξίες εισήλθαν, επίσης, στον κήπο ενός άλλου δημάρχου, στο Λας Ρις, και προσπάθησαν να βάλουν φωτιά στο αυτοκίνητό του, δήλωσαν οι εισαγγελείς. Πολιτικοί όλων των κομμάτων εξέφρασαν την οργή τους για τις επιθέσεις, ενώ για σήμερα είναι προγραμματισμένες διαδηλώσεις συμπαράστασης έξω από τα δημαρχεία σε όλη τη Γαλλία.

