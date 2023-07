Γαλλία: Μεγάλο πλήθος στην κηδεία του 17χρονου και συνθήματα για δικαιοσύνη -Νέα μέτρα ασφαλείας για απόψε

Πολύ μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε για την κηδεία του 17χρονου, που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικού πριν από λίγες μέρες, περιστατικό που προκάλεσε έκρηξη βίας στη Γαλλία.

Η προσευχή για τους νεκρούς (salat janaza) με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου στη Γαλλία πραγματοποιήθηκε στο μεγάλο τζαμί Ibn Badis στη Ναντέρ στη λεωφόρο Ζορζ Κλεμανσώ. Εξαιτίας του μεγάλου πλήθους που είχε μαζευτεί από νωρίς δεν κατάφεραν όλοι να μπουν στο κτίριο. Οι δημοτικές υπηρεσίες είχαν εγκαταστήσει διαχωριστικά για τη ρύθμιση του πλήθους και της κυκλοφορίας.

Οι πύλες κάποια στιγμή έκλεισαν και πολλοί περίμεναν στην άλλη πλευρά της λεωφόρου. Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη με αποτέλεσμα περίπου 200 άνδρες και γυναίκες να προσεύχονται στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο μπροστά από το τζαμί, απλώνοντας τα ρούχα τους στο έδαφος για να προσκυνήσουν, γράφει η Le Monde.

Μετά το τέλος της προσευχής το φέρετρο βγήκε από το τζαμί και τοποθετήθηκε σε νεκροφόρα, η οποία δυσκολεύτηκε να μετακινηθεί καθώς κόσμος είχε κατακλύσει το σημείο. Η πομπή κινήθηκε αργά προς το νεκροταφείο του Mont-Valérien και το πλήθος φώναζε «Δικαιοσύνη για τον Ναχέλ». Η νεκροφόρα συνοδευόταν από νεαρά άτομα με σκούτερ, καθώς και ένα πλήθος πολλών ατόμων που ακολουθούσαν πεζοί. Προς στιγμήν πήγε να δημιουργηθεί ένταση με κάποιους οι οποίοι βιντεοσκοπούσαν μέσω κινητού τηλεφώνου τις στιγμές και ακούστηκαν διαμαρτυρίες με την φράση: «Τι τραβάς; Αν αυτός θα ήταν ο αδερφός σου, θα βιντεοσκοπούσες;»

Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε την χθεσινή τέταρτη νύχτα επεισοδίων, ενώ ο Μακρόν τα έβαλε με τα social media. Όπως αναφέρει η Le Monde ο Γάλλος πρόεδρος ανέβαλε το ταξίδι του στη Γερμανία. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε, το μεσημέρι του Σαββάτου, 1.311 συλλήψεις.

Σε νέα παρέμβαση στο μεταξύ προχώρησε ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Γαλλίας. Από την πρώτη στιγμή ο Γάλλος αστέρας του ποδοσφαίρου Κίλιαν Εμπαπέ αντέδρασε έντονα για τον θάνατο του 17χρονου κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη κατάσταση». Σήμερα η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας, μέσω των social media του νέου της αρχηγού Κίλιαν Εμπαπέ, μίλησε για τη βία που πλήττει τη Γαλλία μετά τον θάνατο του 17χρονου Ναχέλ. Διαβεβαίωσαν ότι κατανοούν τον θυμό, αλλά καταδίκασαν τον τρόπο έκφρασής του και έκαναν έκκληση για ηρεμία, με την υποστήριξη των Ντιντιέ Ντεσάμπ και Φιλίπ Ντιαλό.

Στο μεταξύ η Γαλλία ετοιμάζεται για νέα νύχτα επεισοδίων. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαδηλώσεων ανακοινώθηκε σε αρκετές πόλεις. Οι τοπικές αρχές στο Στρασβούργο κάλεσαν τους εμπόρους της πόλης να κλείσουν τα μαγαζιά τους το Σάββατο. Την προηγούμενη μέρα, πολλά καταστήματα στο κέντρο της πόλης λεηλατήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός Apple Store το απόγευμα, και πολλών άλλων κοντά, όπως ένα κατάστημα Zara κι ένα κατάστημα Bouchara.

Επίσης απαγορεύτηκαν και πάλι όλες οι διαδηλώσεις στη Μασσαλία από το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες θα σταματήσουν στις 6 το απόγευμα και κινητοποιούνται ενισχύσεις από την αστυνομία. Σε δελτίο τύπου, ο δήμαρχος του Σεντ Ντ΄ Ετιέν ανακοίνωσε την απαγόρευση κυκλοφορίας απόψε για ανηλίκους που δεν συνοδεύονται από κάποιον ενήλικο.

Στο μεταξύ ανακοίνωση υπήρξε και από τα σωματεία των αστυνομικών. Σε ανακοίνωση των συνδικάτων της γαλλικής αστυνομίας σημειώνεται ότι πρόκειται για εμφύλιο πόλεμο και ότι η αστυνομία θα πρέπει να είναι «η αντίσταση».

Statement by the French police unions saying it’s a civil war & that the police will have to form "the resistance" as gov. is weak



“The police are in combat because we are at war. Tomorrow we’ll be in resistance & the gov. will have to become aware of it”



Transl. in comments ⬇️ pic.twitter.com/liVIEXOkzE