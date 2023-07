Γαλλία: «Σταματήστε τα επεισόδια»- Η έκκληση της γιαγιάς του 17χρονου Ναέλ

Έκκληση στους διαδηλωτές να σταματήσουν τη βία κάνει η γιαγιά του 17χρονου Ναέλ, που δολοφονήθηκε από αστυνομικά πυρά στη Γαλλία.

Η γιαγιά της Ναέλ Μ. ζήτησε ηρεμία μετά από την πέμπτη νύχτα επεισοδίων που σημειώθηκαν σε όλη τη Γαλλία, μετά τη δολοφονία του 17χρονου εγγονού της από την αστυνομία.

«Δεν θέλουμε να καταστρέφουν καταστήματα, λεωφορεία και σχολεία. Σταματήστε τα επεισόδια», είπε η Νάντια στο BFM TV. «Χρησιμοποιούν τον Ναέλ ως δικαιολογία», λέει. «Θέλουμε τα πράγματα να ηρεμήσουν».

Παράλληλα, σχολίασε και την κίνηση ορισμένων να δωρίσουν χρήματα στον αστυνομικό που πυροβόλησε τον εγγονό της. «Πονάει η καρδιά μου» είπε λακωνικά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι ο αστυνομικός θα τιμωρηθεί όπως όλοι οι άλλοι.

Τέλος, σημείωσε ότι νιώθει «αγανακτισμένη» με τους άνδρες που σταμάτησαν και σκότωσαν τον εγγονό της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μισεί όλους τους άλλους αστυνομικούς.

Για ακόμη μια νύχτα τα επεισόδια μετά τον θάνατο του 17χρονου από πυρά αστυνομικού συνεχίστηκαν παρά τα μέτρα ασφαλείας.

Στη διάρκεια αυτής της πέμπτης νύκτας βιαιοτήτων διαδηλωτές έριξαν την πόρτα της κατοικίας του Βενσάν Ζανμπρέν, δημάρχου της πόλης Λ' Άι λε Ροζ, στη νότια περιφέρεια του Παρισιού, με τη βοήθεια ενός οχήματος το οποίο είχαν προηγουμένως πυρπολήσει, σύμφωνα με τον εισαγγελέα που άρχισε έρευνα για «απόπειρα δολοφονίας».

Η σύζυγος του και ένα από τα δύο μικρά παιδιά τους τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τους επιτιθέμενους, ανέφερε ο ίδιος ο δήμαρχος.

Η επίθεση καταδικάσθηκε από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν έκανε λόγο για «απαράδεκτες ενέργειες». Νωρίς σήμερα το απόγευμα η πρωθυπουργός βρέθηκε επιτόπου και διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση «δεν θα αφήσει αναπάντηση καμιά βιαιότητα» και πως στην επιβολή των κυρώσεων θα επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυστηρότητα».

#FranceRiots: Overnight as race riots descended into the fifth day in France, the family home of @VincentJeanbrun, Mayor of Paris suburb L'Haÿ-les-Roses, was attacked. Rioters set a car on fire & rammed it into his home, trying to burn it down. His wife & young children were… pic.twitter.com/VDzsomUpVM