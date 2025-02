Βίντεο από τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στον κόλπο του Σαν Ντιέγκο - Οι πιλότοι εκτινάχθηκαν με ασφάλεια

Ένα μαχητικό αεροσκάφος του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού συνετρίβη στα ανοικτά του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, με τους δύο πιλότους να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό εκτίναξης λίγο πριν το E/A-18G Growler στο οποίο επέβαιναν προσκρούσει στο νερό.

Τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν γρήγορα από το Premier Sportfishing, ένα αλιευτικό πλοιάριο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ένα κοντινό σκάφος της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ακτοφυλακής Υπαξιωματικός Κρίστοφερ Σάπι.

Η συντριβή συνέβη κατά τη διάρκεια ενός λεγόμενου «ελιγμού go-around», κατά τον οποίο το αεροσκάφος προσγειώθηκε και απογειωνόταν ξανά τη στιγμή του ατυχήματος, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Πολεμικού Ναυτικού, πλωτάρχη Μπεθ Τιτς. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται.

Στα πλάνα που κατέγραψε μία από τις κάμερες παρακολούθησης στο λιμάνι του Σαν Ντιέγο, κάποιος που επέβαινε στο Premier ακούγεται να λέει στην ακτοφυλακή ότι τα μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν αμέσως μετά την απογείωση.

«Είμαστε καθ' οδόν για να βοηθήσουμε», ακούγεται να λέει ο άνδρας περίπου στις 10:14 π.μ. «Είναι στο νερό».

Λίγο αργότερα κάποιος από το σκάφος ανέφερε: «Έχουμε και τους δύο πιλότους στο σκάφος και είναι ασφαλείς».

Ο Μπράντον Βίετς, καπετάνιος του Premier, δήλωσε ότι είχε βγάλει δώδεκα επιβάτες στο Point Loma για ψάρεμα, όταν άκουσε ένα τζετ να απογειώνεται από τη ναυτική βάση που «φαινόταν λίγο πιο δυνατό από το κανονικό».

Γύρισε και είδε δύο ανθρώπους να πέφτουν με αλεξίπτωτα. Ο Βίετς κατευθύνθηκε αμέσως προς το μέρος τους με τη βάρκα του. Το τζετ παρέμεινε στον αέρα για αρκετά λεπτά πριν τελικά βουτήξει στο νερό, είπε στο Associated Press.

«Το μόνο που μπορούσα να δω ήταν ένα σύννεφο νερού, λάσπης και βρωμιάς, ύψους 70 έως 80 μέτρων», δήλωσε ο Βίετς.

«Ο καπετάνιος Μπράντον Βίετς και το πλήρωμα του Premier ενήργησαν γρήγορα και χάρη στον επαγγελματισμό τους κατάφεραν να φέρουν αυτούς τους πιλότους σε ασφαλές σημείο», ανέφερε σε δήλωσή του ο Φρανκ Ουσίτι, γενικός διευθυντής της ιδιοκτήτριας εταιρείας σκαφών H&M Landing.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και η κατάστασή τους είναι σταθερή, ανέφεραν οι αρχές.

Η ακτοφυλακή ανέπτυξε δύο σκάφη για να διαφυλάξει τα συντρίμμια του αεροσκάφους τύπου Growler στο λιμάνι του Σαν Ντιέγκο, δήλωσε ο Σάπι.

