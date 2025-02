Αλάσκα: Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους - Νεκροί και οι 10 επιβαίνοντες

Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ με 10 επιβαίνοντες στην Αλάσκα, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι αρχές, διευκρινίζοντας πως δεν επέζησε κανείς όταν συνετρίβη.

Το κουφάρι του αεροπλάνου βρέθηκε σχεδόν 55 χιλιόμετρα από την πόλη Νόουμ, στην Αλάσκα, διευκρίνισε η αμερικανική ακτοφυλακή.

«Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν στο εσωτερικό», όλοι «νεκροί», ανέφερε μέσω X η ακτοφυλακή της πολιτείας. «Οι υπόλοιποι επτά άνθρωποι βρίσκονται στο εσωτερικό του αεροσκάφους» αλλά είναι αδύνατη η πρόσβαση «λόγω της κατάστασης» του αεροπλάνου, πρόσθεσε.

Εθελοντές πυροσβέστες της Νόουμ ανέφεραν πως σύμφωνα με τις δικές τους πληροφορίες το δυστύχημα «δεν άφησε καμιά πιθανότητα» επιβίωσης των επιβατών.

#UPDATE (1/2) #USCG has ended its search for the missing plane after the aircraft was located approx. 34 miles southeast of Nome. 3 individuals were found inside and reported to be deceased. pic.twitter.com/XndzBYHdCE