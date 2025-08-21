ΔΙΕΘΝΗ
Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο είχε ζητήσει άσυλο στην Αργεντινή

Δεν είναι σαφές ακόμη εάν η επιστολή έφτασε στα χέρια του Αργεντινού προέδρου Χαβιέρ Μιλέι

Φωτογραφία: EPA
Η ομοσπονδιακή αστυνομία δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, συνέταξε μια επιστολή προς τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ζητώντας πολιτικό άσυλο.

Η επιστολή είχε αποθηκευτεί στο κινητό τηλέφωνο του Μπολσονάρο τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους, δύο ημέρες αφότου κατασχέθηκε το διαβατήριό του, σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν ήταν σαφές αν η επιστολή είχε σταλεί στον Μιλέι. Μία πηγή της αργεντίνικης κυβέρνησης είπε στο Reuters ότι το γραφείο του Μιλέι δεν είχε λάβει κάποια επιστολή.

Το έγγραφο αποτελεί μέρος της τελικής αστυνομικής έκθεσης που κατηγορεί επισήμως τον Μπολσονάρο και τον γιο του, Εντουάρντο, ότι προσπάθησαν να παρέμβουν σε μια συνεχιζόμενη νομική διαδικασία, στην οποία ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας δικάζεται για συνωμοσία πραξικοπήματος. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Η αστυνομία εντόπισε επίσης ένα ηχητικό αρχείο του Μπολσονάρο, στο οποίο ζητά από τον Μάρτιν ντε Λούκα, δικηγόρο της Trump Media & Technology Group του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ελέγξει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ετοίμαζε ο Μπολσονάρο τον προηγούμενο μήνα με επαίνους προς τον Τραμπ.

«Το ηχητικό που αποδίδεται στον Ζαΐρ Μπολσονάρο δείχνει ότι ο πρώην πρόεδρος ενεργεί με υποτακτικό τρόπο στα συμφέροντα ξένων παραγόντων», αναφέρει η αστυνομική έκθεση. Ο Μπολσονάρο τέθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό αυτόν τον μήνα, αφού ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, διαπίστωσε ότι ο πρώην πρόεδρος δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές περιορισμού που του είχαν επιβληθεί για φερόμενη προσπάθεια να εξασφαλίσει την παρέμβαση του Τραμπ στην υπόθεση.

Ο ντε Λούκα δήλωσε την Τετάρτη το βράδυ ότι είχε στοχοποιηθεί επειδή «αντιτάχθηκε στον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου» και ότι η αλληλογραφία του αφορούσε καθαρά ρουτίνες νομικής καθοδήγησης.

«Η παροχή σχολίων για μια σύντομη δημόσια ανακοίνωση ή η διαβίβαση μιας δημόσιας δικαστικής κατάθεσης είναι απολύτως φυσιολογική. Ωστόσο, αυτές οι ρουτίνες ενέργειες πλέον παρουσιάζονται ως θεωρίες συνωμοσίας», είπε ο ντε Λούκα.

Σε ανάρτηση στο X, ο νεότερος Μπολσονάρο, βραζιλιάνος βουλευτής που μετανάστευσε στις ΗΠΑ και έχει εκπροσωπήσει τον πατέρα του στην Ουάσιγκτον, είπε ότι η δραστηριότητά του στις ΗΠΑ ποτέ δεν είχε στόχο να παρέμβει σε κάποια συνεχιζόμενη νομική διαδικασία στη Βραζιλία.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τη δίκη του Μπολσονάρο ως «κυνήγι μαγισσών» και έχει προτείνει επιβολή δασμού 50% στα βραζιλιάνικα προϊόντα, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε χρηματοοικονομικές κυρώσεις στον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Πέρυσι, η εφημερίδα The New York Times δημοσίευσε υλικό ασφαλείας που έδειχνε τον Μπολσονάρο να περνά δύο νύχτες στην πρεσβεία της Ουγγαρίας στη Μπραζίλια. Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου αργότερα έκλεισε την έρευνα σχετικά με το αν ζητούσε άσυλο, επικαλούμενος έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.

Με πληροφορίες από Reuters

