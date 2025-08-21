Σε εξέλιξη η νέα εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα – Έκκληση ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός

Σε εξέλιξη βρίσκεται η νέα στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της Γάζας, κλιμακώνοντας τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Την ώρα που δεκάδες χιλιάδες έφεδροι καλούνται σε υπηρεσία, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε επείγουσα έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας για μαζικές απώλειες αμάχων. Η Χαμάς, από την πλευρά της, κατήγγειλε ότι η απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου να προχωρήσει σε επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας συνιστά «κατάφωρη περιφρόνηση» των διεθνών μεσολαβητών και των προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων.

Γάζα: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση κατάπαυση του πυρός

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε νέα έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα αρχικά στάδια της επιχείρησης με σκοπό την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

«Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», τόνισε ο κ. Γκουτέρες, προειδοποιώντας για μαζικές απώλειες και καταστροφές που θα προκαλούσε μια στρατιωτική επιχείρηση στη μεγαλύτερη πόλη του παλαιστινιακού θύλακα. Ο Γενικός Γραμματέας μιλούσε στην Ιαπωνία, όπου συμμετέχει σε διάσκεψη για την ανάπτυξη της Αφρικής.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ακυρώσει την απόφαση για την επέκταση «παράνομων» οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αντιδράσεις Χαμάς: «Κατάφωρη περιφρόνηση στις προσπάθειες εκεχειρίας» στη Γάζα

Η Χαμάς χαρακτήρισε το σχέδιο κατάληψης της Πόλης της Γάζας, για το οποίο η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη επιστράτευση 60.000 εφέδρων, ως «κατάφωρη περιφρόνηση» των προσπαθειών των μεσολαβητών - Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ - για επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Σε ανακοινωθέν της, η οργάνωση σημείωσε ότι «η ανακοίνωση του τρομοκρατικού στρατού κατοχής για την έναρξη επιχείρησης εναντίον της Πόλης της Γάζας και σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων της, μαρτυρά περιφρόνηση για τις διεθνείς προσπάθειες».

Παρά το ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση εκεχειρίας που κατέθεσαν οι μεσολαβητές, το Ισραήλ «επιμένει στη συνέχιση του βάρβαρου πολέμου», σημείωσε, κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι είναι το πραγματικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε συμφωνία και «δεν κόπτεται για τη ζωή των ομήρων».

Το Ισραήλ ξεκινά επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη την έναρξη των πρώτων επιχειρησιακών βημάτων για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και επιστράτευσε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει παράλληλα τη νέα πρόταση εκεχειρίας, που έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς.

«Ξεκινήσαμε τις προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα πρώτα στάδια της επίθεσης στην Πόλη της Γάζας, και ήδη τώρα οι δυνάμεις των IDF κρατούν τα περίχωρα», δήλωσε ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος του στρατού.

Αρχικά, αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει ότι οι έφεδροι δεν θα παρουσιαστούν για υπηρεσία πριν από τον Σεπτέμβριο, δίνοντας χρόνο στους διαμεσολαβητές για συνομιλίες. Ωστόσο, μετά από συγκρούσεις ισραηλινών στρατευμάτων με μαχητές της Χαμάς, το γραφείο Νετανιάχου γνωστοποίησε ότι επιταχύνεται το χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη των προπυργίων της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον Ντεφρίν, η Χαμάς έχει μετατραπεί πλέον σε «καταπονημένη και τραυματισμένη» δύναμη. «Θα εμβαθύνουμε την επίθεση κατά της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας, προπύργιο κυβερνητικής και στρατιωτικής τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Γάζα: Διεθνείς πιέσεις και εσωτερικές αντιδράσεις στο Ισραήλ

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ έχει εγκρίνει την επέκταση της εκστρατείας με στόχο την Πόλη της Γάζας, παρά τις εκκλήσεις πολλών συμμάχων να επανεξεταστεί το σχέδιο. Το Ισραήλ ελέγχει ήδη περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Νετανιάχου ωστόσο δέχεται πιέσεις από ακροδεξιά μέλη του συνασπισμού του να απορρίψει οποιαδήποτε προσωρινή εκεχειρία και να επιδιώξει ακόμα και την προσάρτηση της περιοχής. Ο υπουργός Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμοτριτς ανακοίνωσε μάλιστα την τελική έγκριση σχεδίου εποικισμού στη Δυτική Όχθη, που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, λέγοντας ότι «θα εξαφανίσει κάθε προοπτική παλαιστινιακού κράτους».

Ο πόλεμος στη Γάζα και οι απώλειες

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, κυρίως πολίτες, και απήγαγαν 251 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Έκτοτε, περισσότεροι από 62.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την αεροπορική και χερσαία εκστρατεία του Ισραήλ, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, που αναφέρουν ότι οι περισσότεροι είναι γυναίκες και παιδιά.

Η Χαμάς έχει αποδεχθεί πρόταση Αράβων μεσολαβητών για 60ήμερη εκεχειρία με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων. Το Ισραήλ, που θέτει ως όρο την απελευθέρωση όλων των 50 εναπομεινάντων ομήρων, εξετάζει την πρόταση, εκτιμώντας ότι 20 παραμένουν ζωντανοί.

Γάζα: Νέες συγκρούσεις στη Χαν Γιούνις

Την Τετάρτη, ισραηλινοί στρατιώτες συγκρούστηκαν με περισσότερους από 15 μαχητές της Χαμάς που εξήλθαν από σήραγγες κοντά στη Χαν Γιούνις και επιτέθηκαν με πυρά και αντιαρματικούς πυραύλους. Ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και δύο ελαφρά.

Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ της Χαμάς επιβεβαίωσαν την επίθεση, αναφέροντας ότι μαχητής ανατινάχθηκε ανάμεσα σε ισραηλινούς στρατιώτες προκαλώντας απώλειες.

Ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και φόβοι για νέα αιματοχυσία

Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ έχει ισοπεδώσει μεγάλο μέρος της Γάζας, όπου ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Σπίτια, σχολεία και τζαμιά έχουν καταστραφεί, με το Ισραήλ να κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί πολιτικές υποδομές για στρατιωτικούς σκοπούς, κάτι που η οργάνωση αρνείται.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν δηλώσει ότι θα εκδοθούν εντολές εκκένωσης πριν από οποιαδήποτε εισβολή στην Πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, γειτονιές γύρω από τη μοναδική καθολική εκκλησία της Γάζας έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν ειδοποιήσεις εκκένωσης.

Η Χαμάς, που κυβερνά τη Γάζα σχεδόν δύο δεκαετίες, έχει αποδυναμωθεί σοβαρά από τον πόλεμο, ωστόσο δηλώνει έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους υπόλοιπους ομήρους μόνο με αντάλλαγμα τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, αποκλείει τον τερματισμό του πολέμου χωρίς αφοπλισμό της Χαμάς.

Δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ δείχνουν ισχυρή στήριξη για τον τερματισμό του πολέμου, εφόσον αυτό εξασφαλίζει την απελευθέρωση των ομήρων. Το Σάββατο, χιλιάδες διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ υπέρ μιας τέτοιας συμφωνίας.

Παράλληλα, δημοσκόπηση Reuters/Ipsos στις ΗΠΑ έδειξε ότι το 58% των Αμερικανών πιστεύει πως όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ πρέπει να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος.

