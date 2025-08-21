ΔΙΕΘΝΗ
Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε προσωπικά δεδομένα τρανς παιδιών από νοσοκομεία

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ζητήσει ιατρικά αρχεία για τρανς παιδιά που λάμβαναν ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών κοινωνικής ασφάλισης και των διευθύνσεών τους

Φωτογραφία: Freepik
0

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει επισήμως από παιδιατρικό νοσοκομείο προσωπικά δεδομένα τρανς παιδιών.

Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα αποκαλύπτουν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, επί διοίκησης Τραμπ, είχε εκδώσει κλήτευση προς το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας τον Ιούνιο, με την οποία ζητούσε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία τρανς παιδιών που λάμβαναν θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών κοινωνικής ασφάλισης και των διευθύνσεών τους.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η κλήτευση περιλάμβανε επτασέλιδη λίστα με αιτήματα για έγγραφα, μεταξύ των οποίων «κάθε έγγραφο ή αρχείο οποιασδήποτε μορφής» που είχαν συντάξει οι γιατροί σχετικά με θεραπείες επιβεβαίωσης φύλου - δηλαδή ψυχοθεραπεία, αναστολείς εφηβείας, ορμονικές αγωγές ή και χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με την Washington Post, ζητήθηκαν επίσης ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις και αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης των ανηλίκων που είχαν λάβει τέτοια φροντίδα. 

Η κλήτευση κάλυπτε ακόμη email, γραπτά μηνύματα, τηλεφωνικά ηχητικά μηνύματα, αλλά και επικοινωνίες μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών όπως το WhatsApp και παρόμοιες πλατφόρμες.

Το εύρος των απαιτήσεων αποκάλυψε την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει τις ισχυρές ομοσπονδιακές διατάξεις προστασίας του ιατρικού απορρήτου, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας πίεσης για τον τερματισμό κάθε μορφής ιατρικής φροντίδας μετάβασης φύλου σε ανηλίκους.

Αξιωματούχοι ενημερωμένοι για την έρευνα δήλωσαν ότι οι κλητεύσεις προς γιατρούς και νοσοκομεία είχαν στόχο τόσο να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση νόμων, όσο και να ασκηθεί πίεση στους παρόχους υγείας. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις απάτης, ενδέχεται να κινηθούν ποινικές διώξεις. Το νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχόλιο.

Η εκστρατεία Τραμπ κατά της ιατρικής φροντίδας για τρανς παιδιά

Η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας της διοίκησης Τραμπ κατά της ιατρικής φροντίδας για τρανς ανηλίκους.

Τον Μάιο, εννέα κορυφαία παιδιατρικά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα έλαβαν επιστολές από τα Κέντρα Medicare και Medicaid, με τις οποίες ζητούσαν στοιχεία για θεραπείες φύλου σε παιδιά, επισημαίνοντας ότι «τα νοσοκομεία που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση οφείλουν να πληρούν αυστηρά ποιοτικά πρότυπα».

Τον Ιούνιο, το FBI κάλεσε το κοινό να αναφέρει νοσοκομεία και γιατρούς που πραγματοποιούσαν χειρουργικές επεμβάσεις σε ανήλικους τρανς.

Τον Ιούλιο, ανώτατος αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σε εκδήλωση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου ότι ερευνώνται και οι φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται σε θεραπείες τρανς ατόμων, για πιθανές παραβιάσεις στη διαφήμιση και προώθηση.

Ακόμη και σε πολιτείες όπου η νομοθεσία επιτρέπει ευρέως την παροχή τέτοιας φροντίδας, πολλά νοσοκομεία και κλινικές έχουν περιορίσει σημαντικά τις υπηρεσίες για τρανς νέους, υπό τον φόβο κυβερνητικών παρεμβάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Λος Άντζελες, το οποίο τον περασμένο μήνα διέκοψε τη λειτουργία της γνωστής κλινικής του για τρανς παιδιά.

Με πληροφορίες από New York Times 
 

