Κάτοικος της Καλιφόρνια διαγνώστηκε με πανούκλα

Κάτοικος της περιοχής του Lake Tahoe βρέθηκε θετικός στην πανούκλα, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Καλιφόρνια την Τρίτη.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν πως ο κάτοικος μολύνθηκε μετά από δάγκωμα μολυσμένου ψύλλου σε κατασκήνωση. Ο ασθενής αναρρώνει στο σπίτι υπό την φροντίδα γιατών, όπως ανέφεραν οι αρχές της κομητείας El Dorado σε δελτίο τύπου.

«Η πανούκλα υπάρχει φυσιολογικά σε πολλά μέρη της Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών μεγάλου υψομέτρου της κομητείας El Dorado», δήλωσε ο Kyle Fliflet, αναπληρωτής διευθυντής δημόσιας υγείας της κομητείας El Dorado.

«Είναι σημαντικό τα άτομα να λαμβάνουν προφυλάξεις για τον εαυτό τους και τα κατοικίδιά τους όταν βρίσκονται έξω, ειδικά κατά το περπάτημα, την πεζοπορία ή την κατασκήνωση σε περιοχές όπου υπάρχουν άγρια τρωκτικά».

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), αναφέρονται κατά μέσο όρο επτά κρούσματα πανούκλας σε ανθρώπους ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μόλυνση προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis και μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω δαγκώματος μολυσμένου ψύλλου ή επαφής με μολυσμένα ζώα. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται εντός δύο εβδομάδων από την έκθεση και μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, αδυναμία και διογκωμένους λεμφαδένες.

Οι λοιμώξεις από πανούκλα μπορούν να αντιμετωπιστούν με κοινά αντιβιοτικά. Το CDC σημειώνει ότι τα περισσότερα κρούσματα πανούκλας εμφανίζονται σε αγροτικές περιοχές της δυτικής Αμερικής.

Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια παρακολουθεί τακτικά τον πληθυσμό των τρωκτικών για δραστηριότητα πανούκλας και έχει εντοπίσει φέτος τέσσερις μολύνσεις τρωκτικών στην περιοχή της λεκάνης Tahoe. Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας El Dorado, πριν από αυτή τη μόλυνση, το τελευταίο θετικό κρούσμα στην περιοχή είχε καταγραφεί το 2020.

Για την πρόληψη της μόλυνσης, το CDC προτείνει την μείωση πιθανών χώρων διαβίωσης τρωκτικών καθαρίζοντας θάμνους, στοίβες πέτρας και σκουπίδια, τη χρήση εντομοαπωθητικού όπως DEET σε περιοχές πιθανής έκθεσης, την εφαρμογή προϊόντων ελέγχου ψύλλων στα κατοικίδια και να μην επιτρέπεται στα κατοικίδια που κυκλοφορούν ελεύθερα σε ενδημικές περιοχές να κοιμούνται στο κρεβάτι σας.

Με πληροφορίες από CNN