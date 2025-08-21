ΔΙΕΘΝΗ
Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν αρμάδα πολεμικών πλοίων ανοιχτά της Βενεζουέλας

Πρόκειται για εντολή του Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της εκστρατείας για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ

LifO Newsroom
Φωτογραφία: X
Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για την ανάπτυξη αμφίβιας αρμάδας ανοιχτά της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της «διακίνησης ναρκωτικών».

Ο στόλος περιλαμβάνει τρία αποβατικά ελικοπτεροφόρα, τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους και συνολικά 2.200–4.000 πεζοναύτες, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν χθες το Reuters και το AFP. Η κίνηση αυτή γίνεται ενώ η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας κλιμακώνεται.

Οι σχέσεις ΗΠΑ–Βενεζουέλας παραμένουν εδώ και χρόνια τεταμένες. Πρόσφατα, η Ουάσιγκτον διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών».

Κατά πηγές του Reuters, τα πολεμικά σκάφη USS San Antonio, USS Iwo Jima και USS Fort Lauderdale, με 4.500 στρατιωτικούς (μεταξύ τους 2.200 πεζοναύτες), αναμένεται να φθάσουν στην περιοχή πιθανότατα την Κυριακή. Παράλληλα, πλέουν προς τη Βενεζουέλα τα αντιτορπιλικά USS Gravely, USS Jason Dunham και USS Sampson, εξοπλισμένα με το σύστημα Aegis, καθώς και τουλάχιστον ένα υποβρύχιο.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η συνολική δύναμη ενδέχεται να ανέλθει σε περίπου 4.000 πεζοναύτες.

Η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει την αμφισβητούμενη νίκη του Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου 2024 και τον κατηγορεί ότι ηγείται διεθνούς «καρτέλ ναρκωτικών». Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, χαρακτήρισε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ναρκωτρομοκρατικό καρτέλ» και τον Μαδούρο «φυγόδικο αρχηγό». Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, δήλωσε ότι ο Τραμπ θα χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» για να εμποδίσει τη ροή ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Ο Μαδούρο, από την πλευρά του, απέρριψε τις αμερικανικές κατηγορίες και χαρακτήρισε «αξιολύπητη πολιτική προπαγάνδα» την αύξηση της αμοιβής για τη σύλληψή του. Ανακοίνωσε επίσης την κινητοποίηση 4,5 εκατομμυρίων μελών της εθνοφρουράς για την «πλήρη κάλυψη της εθνικής επικράτειας».

Η εθνοφρουρά, που ιδρύθηκε από τον Ούγο Τσάβες και αριθμεί περίπου 5 εκατομμύρια μέλη (πολίτες και εφέδρους), υπάγεται απευθείας στο γενικό επιτελείο. Ο Μαδούρο τη θεωρεί κληρονομιά του προκατόχου και πολιτικού του μέντορα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

