Φρανκ Κάπριο: Ο «πιο καλόκαρδος δικαστής» πέθανε στα 88 του χρόνια

Ο Φρανκ Κάπριο υπηρέτησε τον ρόλο του δικαστή στις ΗΠΑ για πάνω από τέσσερις δεκαετίες και ήταν γνωστός για τη συμπόνοια που έδειχνε

Φωτογραφία: Facebook
Ο Φρανκ Κάπριο, συνταξιούχος δικαστής στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ που έγινε διάσημος στο διαδίκτυο ως ο πιο «συμπονετικός» δικαστής, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώθηκε εχθές Τετάρτη (20/8) έφυγε από τη ζωή έπειτα από «μια μακρά και θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος».

Ο Κάπριο περιέγραφε την αίθουσα του δικαστηρίου του ως έναν χώρο «όπου οι άνθρωποι και οι υποθέσεις αντιμετωπίζονται με καλοσύνη και συμπόνια». Ήταν γνωστός επειδή απέσυρε κλήσεις ή έδειχνε κατανόηση ακόμα κι όταν επέβαλλε δικαιοσύνη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κάπριο ανάρτησε ένα σύντομο βίντεο στο Facebook, στο οποίο μιλούσε για μια «υποτροπή», ότι είχε επιστρέψει στο νοσοκομείο και ζητούσε από τον κόσμο «να τον έχει στις προσευχές του».

Ο Κάπριο παρουσίαζε επίσης την εκπομπή «Caught in Providence», η οποία γυριζόταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου του και χαρακτηριζόταν από το χιούμορ και την καλοσύνη του. Αποσπάσματα από την εκπομπή έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Κάπριο δημιούργησε μια εικόνα αντίθετη με πολλούς δικαστές – πιο συμπονετικός, λιγότερο συγκρουσιακός και επικριτικός.

Στα σύντομα βίντεό του στο YouTube, εμφανίζεται συχνά να δείχνει κατανόηση στους πολίτες που προσέρχονται στο δικαστήριο. Οι περισσότερες παραβάσεις ήταν σχετικά μικρές.

Ο Κάπριο αξιοποίησε επίσης τη φήμη του για να αναδείξει ζητήματα όπως η άνιση πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα.

«Η φράση ‘Με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους’ εκφράζει την ιδέα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι προσιτή σε όλους. Όμως δεν είναι», είχε πει σε ένα βίντεο. «Σχεδόν το 90% των χαμηλόμισθων Αμερικανών αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν μόνοι τους αστικές υποθέσεις όπως θέματα υγείας, άδικες εξώσεις, παροχές σε βετεράνους και, ναι, ακόμα και τροχαίες παραβάσεις».

Η θετική του προσέγγιση στη δουλειά του δικαστή τού χάρισε εκατομμύρια προβολές. Τα πιο δημοφιλή βίντεο ήταν εκείνα όπου καλούσε παιδιά στην έδρα για να τον βοηθήσουν να «δικάσει» τους γονείς τους. Σε ένα από αυτά, άκουσε με συμπόνια μια μητέρα που είχε χάσει τον γιο της και της χάρισε πρόστιμα 400 δολαρίων.

Σε άλλο βίντεο, μετά την ακύρωση μιας κλήσης για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη σε έναν μπάρμαν που έβγαζε μόλις 3,84 δολάρια την ώρα, κάλεσε όσους παρακολουθούσαν να μην «φεύγουν χωρίς να πληρώνουν».

«Αν κάποιος παρακολουθεί, θέλω να ξέρει ότι δεν πρέπει να φεύγει χωρίς να πληρώνει, γιατί θα τον πιάσουν, και οι άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά όλη μέρα για τρία δολάρια την ώρα θα αναγκαστούν να πληρώσουν τον λογαριασμό του», είπε.

Στα κοινωνικά δίκτυα, η οικογένειά του τον περιέγραψε ως «αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, προπάππου και φίλο».

«Αγαπητός για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, ο δικαστής Κάπριο άγγιξε εκατομμύρια ζωές μέσα και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου», έγραψε η οικογένεια. «Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όλους όσοι τον γνώρισαν».

Πολιτικοί σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο θρήνησαν τον θάνατό του και τίμησαν τη ζωή του.

«Ο δικαστής Κάπριο όχι μόνο υπηρέτησε το κοινό με αφοσίωση, αλλά συνδέθηκε μαζί του με έναν ουσιαστικό τρόπο, και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν παρά να ανταποκριθούν στη ζεστασιά και τη συμπόνια του», δήλωσε ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚί. «Ήταν κάτι περισσότερο από δικαστής – ήταν σύμβολο ενσυναίσθησης στην έδρα, δείχνοντάς μας τι είναι δυνατό όταν η δικαιοσύνη συνδυάζεται με την ανθρωπιά».

Ο Ρόμπερτ Λέοναρντ, που ήταν συνιδιοκτήτης εστιατορίου με τον Κάπριο, είπε ότι «θα λείψει πάρα πολύ» και ότι ήταν «υπέροχος σε όλα του».

«Δεν υπήρχε τίποτα που να μην έκανε για σένα, αν μπορούσε», πρόσθεσε.

Ο Κάπριο αποσύρθηκε από το Δημοτικό Δικαστήριο του Πρόβιντενς το 2023, έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην έδρα.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, προερχόταν από ταπεινή καταγωγή, το δεύτερο από τρία αγόρια που μεγάλωσαν στη συνοικία Federal Hill του Πρόβιντενς.

«Ελπίζω οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι οι θεσμοί της κυβέρνησης μπορούν να λειτουργούν πολύ καλά, ασκώντας καλοσύνη, δικαιοσύνη και συμπόνια στις αποφάσεις τους. Ζούμε σε μια πολύ συγκρουσιακή κοινωνία», είχε πει το 2017. «Θα ήθελα να δουν ότι μπορούμε να απονέμουμε δικαιοσύνη χωρίς να είμαστε καταπιεστικοί».

Με πληροφορίες από CNN

