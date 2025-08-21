Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Σε εξέλιξη το «Σχέδιο Νετανιάχου» για κατάληψη της πόλης

Ο ισραηλινός στρατός διατηρεί την πίεση στη Γάζα με συνεχείς βομβαρδισμούς, ενώ χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τις συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα καθώς ξεκίνησε η χερσαία επίθεση για την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης του θύλακα.

Σύμφωνα με κατοίκους, η νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σημαδεύτηκε από αδιάκοπες εκρήξεις και πυρά πυροβολικού. «Το σπίτι μας τρέμει όλη τη νύχτα, οι εκρήξεις, τα πολεμικά αεροσκάφη, οι σειρήνες και οι φωνές για βοήθεια μας σκοτώνουν», είπε στο AFP ο Άχμαντ αλ-Σάντι. Μια άλλη κάτοικος, η Άμαλ Αμπντέλ-Αάλ, δήλωσε πως «κανείς στη Γάζα δεν έχει κοιμηθεί εδώ και μέρες, ο ουρανός φωτίζεται διαρκώς από τα χτυπήματα».

Οι εξελίξεις έρχονται λίγο πριν τη συνεδρίαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με μέλη του υπουργικού του συμβουλίου για το σχέδιο κατάληψης της Γάζας, που έχει εγκριθεί από το συμβούλιο ασφαλείας, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για επανεξέταση. Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι «επιταχύνει τα χρονοδιαγράμματα» για την κατάληψη των «τελευταίων τρομοκρατικών οχυρών» της Χαμάς.

Την Τετάρτη ο στρατός κάλεσε 60.000 εφέδρους, σε ένδειξη ότι η επιχείρηση προχωρά, παρότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν πως η στρατηγική δεν έχει οριστικοποιηθεί και ότι οι περισσότεροι έφεδροι δεν θα συμμετάσχουν σε μάχιμες αποστολές. Η κινητοποίηση αναμένεται να χρειαστεί εβδομάδες, διάστημα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους διαμεσολαβητές για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις εκεχειρίας.

Το σχέδιο που έχει αποδεχθεί η Χαμάς προβλέπει 60ήμερη κατάπαυση πυρός με την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και 18 σορών, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση περίπου 200 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ. Η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ, ωστόσο, επιμένει ότι πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι περίπου 50 όμηροι που παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων εκτιμάται ότι οι 20 είναι ζωντανοί.

Στο πεδίο, ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη αναπτυχθεί στις συνοικίες Ζεϊτούν και Τζαμπάλια για την «προετοιμασία της επιχείρησης», όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του στρατού. Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ ενέκρινε την Τρίτη το σχέδιο, το οποίο θα τεθεί προς συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο εντός της εβδομάδας.

Η ένταση των επιχειρήσεων προκαλεί νέο κύμα εκτοπισμού. Κάτοικοι αναφέρουν ότι οικογένειες μετακινούνται είτε σε καταφύγια κατά μήκος της ακτής είτε προς το κεντρικό και νότιο τμήμα του θύλακα. Ο 67χρονος Ράμπαχ Αμπού Ελία, πατέρας επτά παιδιών, περιέγραψε την κατάσταση: «Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πικρό δίλημμα – να πεθάνουμε στο σπίτι μας ή να φύγουμε και να πεθάνουμε κάπου αλλού».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, μέσα στο τελευταίο 24ωρο δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασιτία και υποσιτισμό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 271, ανάμεσά τους 112 παιδιά. Το Ισραήλ αμφισβητεί τα στοιχεία αυτά.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση εκεχειρία, προειδοποιώντας ότι μια χερσαία εισβολή στη Γάζα θα οδηγήσει «αναπόφευκτα σε θάνατο και καταστροφή».

Με πληροφορίες από Reuters, BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ