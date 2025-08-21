ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Σε εξέλιξη το «Σχέδιο Νετανιάχου» για κατάληψη της πόλης

Ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη αναπτυχθεί στις συνοικίες Ζεϊτούν και Τζαμπάλια για την «προετοιμασία της επιχείρησης», ενώ χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Σε εξέλιξη το «Σχέδιο Νετανιάχου» για κατάληψη της πόλης Facebook Twitter
Φωτογραφία: Getty Images
0

Ο ισραηλινός στρατός διατηρεί την πίεση στη Γάζα με συνεχείς βομβαρδισμούς, ενώ χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τις συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα καθώς ξεκίνησε η χερσαία επίθεση για την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης του θύλακα.

Σύμφωνα με κατοίκους, η νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σημαδεύτηκε από αδιάκοπες εκρήξεις και πυρά πυροβολικού. «Το σπίτι μας τρέμει όλη τη νύχτα, οι εκρήξεις, τα πολεμικά αεροσκάφη, οι σειρήνες και οι φωνές για βοήθεια μας σκοτώνουν», είπε στο AFP ο Άχμαντ αλ-Σάντι. Μια άλλη κάτοικος, η Άμαλ Αμπντέλ-Αάλ, δήλωσε πως «κανείς στη Γάζα δεν έχει κοιμηθεί εδώ και μέρες, ο ουρανός φωτίζεται διαρκώς από τα χτυπήματα».

Οι εξελίξεις έρχονται λίγο πριν τη συνεδρίαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με μέλη του υπουργικού του συμβουλίου για το σχέδιο κατάληψης της Γάζας, που έχει εγκριθεί από το συμβούλιο ασφαλείας, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για επανεξέταση. Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι «επιταχύνει τα χρονοδιαγράμματα» για την κατάληψη των «τελευταίων τρομοκρατικών οχυρών» της Χαμάς.

Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Σε εξέλιξη το «Σχέδιο Νετανιάχου» για κατάληψη της πόλης Facebook Twitter

Την Τετάρτη ο στρατός κάλεσε 60.000 εφέδρους, σε ένδειξη ότι η επιχείρηση προχωρά, παρότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν πως η στρατηγική δεν έχει οριστικοποιηθεί και ότι οι περισσότεροι έφεδροι δεν θα συμμετάσχουν σε μάχιμες αποστολές. Η κινητοποίηση αναμένεται να χρειαστεί εβδομάδες, διάστημα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους διαμεσολαβητές για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις εκεχειρίας.

Το σχέδιο που έχει αποδεχθεί η Χαμάς προβλέπει 60ήμερη κατάπαυση πυρός με την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και 18 σορών, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση περίπου 200 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ. Η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ, ωστόσο, επιμένει ότι πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι περίπου 50 όμηροι που παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων εκτιμάται ότι οι 20 είναι ζωντανοί.

Στο πεδίο, ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη αναπτυχθεί στις συνοικίες Ζεϊτούν και Τζαμπάλια για την «προετοιμασία της επιχείρησης», όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του στρατού. Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ ενέκρινε την Τρίτη το σχέδιο, το οποίο θα τεθεί προς συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο εντός της εβδομάδας.

Η ένταση των επιχειρήσεων προκαλεί νέο κύμα εκτοπισμού. Κάτοικοι αναφέρουν ότι οικογένειες μετακινούνται είτε σε καταφύγια κατά μήκος της ακτής είτε προς το κεντρικό και νότιο τμήμα του θύλακα. Ο 67χρονος Ράμπαχ Αμπού Ελία, πατέρας επτά παιδιών, περιέγραψε την κατάσταση: «Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πικρό δίλημμα – να πεθάνουμε στο σπίτι μας ή να φύγουμε και να πεθάνουμε κάπου αλλού».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, μέσα στο τελευταίο 24ωρο δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασιτία και υποσιτισμό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 271, ανάμεσά τους 112 παιδιά. Το Ισραήλ αμφισβητεί τα στοιχεία αυτά.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση εκεχειρία, προειδοποιώντας ότι μια χερσαία εισβολή στη Γάζα θα οδηγήσει «αναπόφευκτα σε θάνατο και καταστροφή».

Με πληροφορίες από Reuters, BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ

Διεθνή / Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός έχει πλέον εδραιώσει παρουσία στα περίχωρα της πόλης - όπου ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι - έπειτα από μέρες σφοδρών βομβαρδισμών και πυρών πυροβολικού
LIFO NEWSROOM
Σε εξέλιξη η νέα εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα – Έκκληση ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός

Διεθνή / Σε εξέλιξη η νέα εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα – Έκκληση ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη την έναρξη των πρώτων επιχειρησιακών βημάτων για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και επιστράτευσε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει παράλληλα τη νέα πρόταση εκεχειρίας, που έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Μπέρνι Σάντερς στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για κρατικό μερίδιο στην Intel και άλλες εταιρείες

Διεθνή / Ο Μπέρνι Σάντερς στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για κρατικό μερίδιο στην Intel και άλλες εταιρείες

Η ασυνήθιστη σύμπλευση του Σάντερς με τον Τραμπ υπογραμμίζει τη στροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου προς πολιτικές κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, που συνήθως συνδέονται με την αριστερά
LIFO NEWSROOM
Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ

Διεθνή / Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός έχει πλέον εδραιώσει παρουσία στα περίχωρα της πόλης - όπου ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι - έπειτα από μέρες σφοδρών βομβαρδισμών και πυρών πυροβολικού
LIFO NEWSROOM
Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε προσωπικά δεδομένα τρανς παιδιών από νοσοκομεία

Διεθνή / Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε προσωπικά δεδομένα τρανς παιδιών από νοσοκομεία

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ζητήσει ιατρικά αρχεία για τρανς παιδιά που λάμβαναν ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών κοινωνικής ασφάλισης και των διευθύνσεών τους
LIFO NEWSROOM
Ουκρανικό Μέτωπο: «Τρομερή απώλεια» θα ήταν η παράδοση της Ντονέτσκ στη Ρωσία

Διεθνή / Στρατιώτες στο ουκρανικό μέτωπο: «Τρομερή απώλεια» τυχόν παράδοση του Ντονέτσκ στη Ρωσία

Στρατιώτες της 150ής ουκρανικής ταξιαρχίας αναγνωρίζουν ότι η απώλεια του Ντονέτσκ θα άνοιγε τον δρόμο για νέες ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο, Ντνίπρο και Ζαπορίζια
LIFO NEWSROOM
Σε εξέλιξη η νέα εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα – Έκκληση ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός

Διεθνή / Σε εξέλιξη η νέα εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα – Έκκληση ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη την έναρξη των πρώτων επιχειρησιακών βημάτων για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και επιστράτευσε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει παράλληλα τη νέα πρόταση εκεχειρίας, που έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς
LIFO NEWSROOM
Ονδούρα και Ουγκάντα συμφώνησαν με Τραμπ να δεχτούν μετανάστες που απελαύνονται από ΗΠΑ

Διεθνή / Ονδούρα και Ουγκάντα συμφώνησαν με Τραμπ να δεχτούν μετανάστες που απελαύνονται από ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ κλείνουν συμφωνίες με Ουγκάντα και Ονδούρα για την επαναπροώθηση μεταναστών, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν για κινδύνους και παραβίαση διεθνούς δικαίου
LIFO NEWSROOM
Πολωνία: Πολίτες επιλέγουν καλοκαιρινή στρατιωτική εκπαίδευση υπό τον φόβο του Πούτιν

Διεθνή / Πολωνία: Πολίτες επιλέγουν καλοκαιρινή στρατιωτική εκπαίδευση υπό τον φόβο του Πούτιν

Στην Πολωνία, πολίτες συμμετέχουν σε στρατιωτικά καλοκαιρινά camps και εθελοντικά προγράμματα για να ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει την αύξηση του στρατού απέναντι σε ρωσική απειλή
LIFO NEWSROOM
 
 