Αλάσκα: Ο Πούτιν έστειλε δώρο καινούρια μηχανή σε Αμερικανό που δεν έβρισκε ανταλλακτικά για τη δική του

Ένας άνδρας στην Αλάσκα φαίνεται πως βγήκε… ο μεγαλύτερος κερδισμένος από τη σύνοδο κορυφής υψηλών διακυβεύσεων μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Άνκορατζ.

Έφυγε οδηγώντας μια ολοκαίνουργια μοτοσικλέτα, δώρο της ρωσικής κυβέρνησης.

Ο Μαρκ Γουόρεν, συνταξιούχος επιθεωρητής πυρασφάλειας του Δήμου Άνκορατζ, παρέλαβε μια μοτοσικλέτα Ural Gear Up με sidecar, αξίας 22.000 δολαρίων, μία εβδομάδα αφότου συνέντευξή του σε ρωσικό τηλεοπτικό συνεργείο έγινε viral. Η εταιρεία Ural, που ιδρύθηκε το 1941 στη Σιβηρία, σήμερα συναρμολογεί τις μοτοσικλέτες της στο Πετροπαβλόφσκ του Καζακστάν και τις διανέμει μέσω ομάδας με έδρα την Ουάσινγκτον.

Ο Γουόρεν ήδη διέθετε μία Ural, την οποία είχε αγοράσει από γείτονα. Την οδηγούσε για ψώνια λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο όταν τον εντόπισε το ρωσικό τηλεοπτικό συνεργείο και του πήρε συνέντευξη. Στη συζήτηση αναφέρθηκε στις δυσκολίες εξεύρεσης ανταλλακτικών λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας.

«Έγινε viral, ξέφυγε το πράγμα, κι εγώ δεν έχω ιδέα γιατί - είμαι απλά ένας απολύτως κανονικός τύπος», είπε χαριτολογώντας. «Απλά πήραν συνέντευξη από έναν ηλικιωμένο πάνω σε μια Ural και για κάποιο λόγο τους φάνηκε “κουλ”».

Στις 13 Αυγούστου, δύο ημέρες πριν τη σύνοδο Τραμπ - Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Γουόρεν έλαβε τηλεφώνημα από τον Ρώσο δημοσιογράφο: «Αποφάσισαν να σου δώσουν μια μηχανή».

Αρχικά νόμιζε ότι πρόκειται για απάτη. Όμως, μετά το πέρας της τριώρης συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στην αεροπορική βάση Elmendorf-Richardson, έλαβε νέο μήνυμα: η μοτοσικλέτα βρισκόταν εκεί. Την επόμενη μέρα πήγε σε ξενοδοχείο του Άνκορατζ για την παράδοση. Στο πάρκινγκ, μαζί με έξι άνδρες - που υπέθεσε ότι ήταν Ρώσοι - τον περίμενε η καινούρια μηχανή.

«Μου έπεσε το σαγόνι», περιέγραψε. «Είπα: “Κάνετε πλάκα”».

Το μόνο που ζήτησαν οι Ρώσοι ως αντάλλαγμα ήταν να τον φωτογραφίσουν και να του πάρουν άλλη μία συνέντευξη. Δύο δημοσιογράφοι και ένας εκπρόσωπος του προξενείου ανέβηκαν μαζί του στη μηχανή και εκείνος έκανε γύρους στο πάρκινγκ, με την κάμερα να καταγράφει κάθε στιγμή. Ο ίδιος πάντως διατηρεί επιφυλάξεις, φοβούμενος μήπως συνδεθεί με «κάποιο ρωσικό σχέδιο». Όπως είπε: «Δεν θέλω μίσος προς το πρόσωπό μου επειδή πήρα ρωσική μηχανή. Δεν το θέλω αυτό για την οικογένειά μου».

Όταν υπέγραφε τα χαρτιά παραλαβής από τη ρωσική πρεσβεία, πρόσεξε ότι η μοτοσικλέτα είχε κατασκευαστεί μόλις μία μέρα πριν, στις 12 Αυγούστου. «Προφανώς βγήκε από τη γραμμή παραγωγής και μέσα σε 24 ώρες είχε φορτωθεί σε αεροπλάνο», σχολίασε.

Με πληροφορίες από Associated Press