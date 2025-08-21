ΔΙΕΘΝΗ
TikTok: Πέθανε στα 47 του χρόνια ο KingBeardX

Ο δημοφιλής TikToker αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα

TikTok: Πέθανε στα 47 του χρόνια ο John E. Crawley γνωστός ως KingBeardX
Φωτογραφία: TikTok
Ο John E. Crawley, δημιουργός περιεχομένου στο TikTok γνωστός ως «KingBeardX», ο οποίος με τις κοντινές λήψεις του και το χιούμορ του κέρδισε 2,5 εκατομμύρια ακόλουθους, πέθανε, όπως δήλωσαν φίλοι και γείτονες.

Ο Crawley, ο οποίος αυτοαποκαλούνταν «ο πιο αστείος τύπος στο Διαδίκτυο», ήταν 47 ετών. Πέθανε τη Δευτέρα στο North Mississippi Medical Center.

Ο Crawley, που δεν είχε ασφάλεια υγείας, αντιμετώπιζε προβλήματα αναπνοής, σύμφωνα με έναν λογαριασμό GoFundMe που δημιουργήθηκε για τα έξοδα του νοσοκομείου του.

Το φαγητό ήταν πάντα δημοφιλές θέμα στα βίντεό του Crawley. Σε μία από τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του, σατίρισε την ιδέα ενός «κοτόπουλου μέτρια ψημένου» καθώς μπλέχτηκε με τη λέξη «σαλμονέλα».

@kingbeardx1x #stitch with @Mizz | Easy recipes | Foodie making a pizza sandwich #Funny #Comedy ♬ original sound - KingBeardX

Πρόσφατα, κορόιδεψε επίσης έναν food influencer που προσπαθούσε να δείξει στους θεατές «πώς να φάνε σωστά ένα cinnamon roll», παλεύοντας κωμικά με μια λέξη που είχε πολλά σύμφωνα.

@kingbeardx1x #stitch with @Kroger #reactiontiktok #foodtiktok ♬ original sound - KingBeardX

