Αποδοκίμασαν έντονα τον Τζέι Ντι Βανς που μοίρασε μπέργκερ στην εθνοφρουρά: «Free DC!»

«Ελευθερία στην Ουάσινγκτον» φώναζαν διαδηλωτές που γιούχαραν τον Αμερικανό αντιπρόεδρο για την παρουσία της εθνοφρουράς στους δρόμους της πρωτεύουσας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Τζέι Ντι Βανς μοίρασε μπέργκερ στον στρατό / Φωτογραφία: Getty Images
Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, αποδοκιμάστηκε έντονα υπό το σύνθημα «Free DC!» κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς στον σταθμό Union Station της Ουάσιγκτον, το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο Βανς μοίρασε μπέργκερ σε στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον από την περασμένη εβδομάδα με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η εκδήλωση έγινε στο Shake Shack του σταθμού, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ. «Εκτιμούμε ό,τι κάνετε», είπε στους στρατιώτες ο Βανς, υποστηρίζοντας: «Φέραμε πίσω λίγη τάξη και νόμο». 

Έξω από τον σταθμό, διαδηλωτές πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Free DC!» και «Από την Ουάσιγκτον ως την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα». Κάποιοι διαδηλωτές επιτέθηκαν φραστικά στους τρεις άνδρες καθώς εισέρχονταν στο Union Station και συγκεντρώνονταν στο εστιατόριο, συνεχίζοντας τα συνθήματα και κατά τη διάρκεια δηλώσεών τους στους δημοσιογράφους, μέχρι την αποχώρησή τους.

Σε ερώτηση γιατί οι στρατιώτες είχαν τοποθετηθεί στον σταθμό αντί σε περιοχές της πόλης με υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας, ο Βανς απάντησε ότι το Union Station έχει «καταληφθεί από περιπλανώμενους, τοξικομανείς, χρόνια αστέγους και ψυχικά ασθενείς» και ότι οι επισκέπτες δεν αισθάνονται ασφαλείς. «Αυτό θα έπρεπε να είναι μνημείο του αμερικανικού μεγαλείου», είπε, προσθέτοντας: «Δεν χρειάζεται να ζούμε έτσι».

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες, σχολίασε: «Είναι κάπως παράξενο που έχουμε μια ομάδα ηλικιωμένων, κυρίως λευκών, να διαμαρτύρονται ενάντια σε πολιτικές που κρατούν τον κόσμο ασφαλή, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν αισθανθεί ποτέ κίνδυνο στη ζωή τους».

Υιοθετώντας το σύνθημα των διαδηλωτών, πρόσθεσε: «Ας ελευθερώσουμε την Ουάσιγκτον DC, ώστε οι νέες οικογένειες να μπορούν να περπατούν με ασφάλεια και σιγουριά. Αυτή είναι η DC που θέλουμε να ελευθερώσουμε».

Ο Στίβεν Μίλερ ενίσχυσε τα σχόλια του Vance, χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές «τρελούς κομμουνιστές». «Θα αγνοήσουμε αυτούς τους ανόητους λευκούς χίπηδες που πρέπει όλοι να πάνε σπίτι τους να πάρουν έναν υπνάκο, γιατί είναι όλοι πάνω από 90 ετών, και θα επιστρέψουμε στη δουλειά μας: να προστατεύουμε τον αμερικανικό λαό και τους πολίτες της Ουάσιγκτον DC», δήλωσε.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος Τραμπ είχε θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο το μητροπολιτικό αστυνομικό τμήμα της πόλης και είχε διατάξει τον Χέγκσεθ να κινητοποιήσει στρατεύματα της Εθνοφρουράς, υποστηρίζοντας ότι θέλει να καταστείλει «έγκλημα, αιματοχυσία, χάος και αθλιότητα» στην «παράνομη» πρωτεύουσα του έθνους, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας έχουν μειωθεί δραστικά και βρίσκονται σε χαμηλό 30ετίας.

Συνολικά, περίπου 1.900 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσιγκτον, περισσότεροι από τους μισούς προερχόμενοι από πολιτείες με Ρεπουμπλικανική ηγεσία, όπως η Λουιζιάνα και η Νότια Καρολίνα. Εκτός από το Union Station, στρατεύματα έχουν τοποθετηθεί κυρίως σε κεντρικά σημεία, όπως το National Mall και οι σταθμοί του μετρό.

Με πληροφορίες από Guardian

