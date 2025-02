Συντριβή ελικοπτέρου στην Ιταλία: Ο επιχειρηματίας Λορέντζο Ροβανάτι μεταξύ των θυμάτων

Μεταξύ των θυμάτων της συντριβής του ελικοπτέρου στην Πάρμα της Ιταλίας, βρίσκεται ο Λορέντζο Ροβανάτι.

Πρόκειται για τον γνωστό επιχειρηματία στη βιομηχανία των αλλαντικών της χώρας. Η συντριβή σημειώθηκε εντός του κάστρου Καστελγκουέλφο το οποίο ανήκει στην οικογένεια Ροβανάτι. Ο 41χρονος Λορέντζο Ροβανάτι, ήταν ο διάδοχος στο εργοστάσιο αλλαντικών. Η εταιρεία ήταν γνωστή για την παραγωγή του μαγειρεμένου ζαμπόν «Gran Biscotto», που προωθήθηκε τη δεκαετία του 1990 μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων με τον Mike Bongiorno.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ο επιχειρηματίας ταξίδευε από το Μιλάνο, μια φορά την εβδομάδα, στο κάστρο.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκονται υπό έρευνα.

#Italy.A helicopter crashed in #CastelGuelfo castle near #Parma an estate owned by the ancient #Rovagnati family,a historic cured #meats co.There are 3 people inside, all deceased.Among the victims is a member of the #LorenzoRovagnati family,heir to the worldfamous cured meats co pic.twitter.com/JOfQ7gSdug