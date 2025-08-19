Πρίγκιπας Χάρι: Το συγκινητικό γράμμα για τον Πρίγκιπα Φίλιππο που πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Σε μία εξαιρετικά συγκινητική κίνηση, προχώρησε ο πρίγκιπας Χάρι, ανήμερα της 80ή επετείου της Ημέρας της Νίκης επί της Ιαπωνίας.

Ο πρίγκιπας Χάρι απέτινε φόρο τιμής στους πεσόντες βετεράνους αλλά και στον εκλιπόντα παππού του, Πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ανήμερα της Ημέρας της Νίκης επί της Ιαπωνίας, με αφορμή τα 80 χρόνια από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Άπω Ανατολή.

Αναλυτικότερα, ο δούκας του Σάσεξ φρόντισε να τοποθετηθούν ένα στεφάνι και ένα γράμμα στην επίσημη τελετή μνήμης, στο μνημείο των πεσόντων στο Στάφορντσιρ της Αγγλίας, στις 15 Αυγούστου, αφού βασιλιάς Κάρολος, είχε προηγουμένως ηγηθεί των τιμών νωρίτερα την ίδια μέρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος υπηρέτησε ως αξιωματικός του στρατού και είχε πραγματοποιήσει δύο αποστολές στο Αφγανιστάν, ζήτησε από έναν φίλο του να τοποθετήσει το γράμμα αφότου οι επίσημοι προσκεκλημένοι, ο βασιλιάς Κάρολος αλλά και η βασίλισσα Καμίλα, είχαν αποχωρήσει από το σημείο.

Στο μήνυμά του, το οποίο φέρει το μονόγραμμα «Χ», μεταξύ άλλων απέτινε έναν συγκινητικό, προσωπικό φόρο τιμής στον εκλιπόντα παππού του, Πρίγκιπα Φίλιππο, που πέθανε το 2021 σε ηλικία 99 ετών.

«Για μένα, αυτή η επέτειος έχει ένα πρόσθετο επίπεδο σημασίας. Ο εκλιπών παππούς μου, Πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου, υπηρέτησε στην εκστρατεία του Ειρηνικού. Μιλούσε με ήρεμη ταπεινότητα για εκείνα τα χρόνια, αλλά ξέρω πόσο βαθιά σεβόταν όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό του σε εκείνο το θέατρο πολέμου. Σήμερα, καθώς τον σκέφτομαι, σκέφτομαι επίσης όλους εσάς —τις κοινές δυσκολίες, τους δεσμούς που σφυρηλατήθηκαν και την κληρονομιά που αφήνετε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κίνηση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς στον Χάρι είχε αρνηθεί η δυνατότητα να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο για την Ημέρα Μνήμης, όπου τιμάται η συνεισφορά των Βρετανών στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, τον Νοέμβριο του 2020.

Με πληροφορίες από PEOPLE