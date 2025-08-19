ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρίγκιπας Χάρι: Το συγκινητικό γράμμα για τον Πρίγκιπα Φίλιππο που πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πρίγκιπας Χάρι ζήτησε από φίλο του να τοποθετήσει το γράμμα και ένα στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων ανήμερα της επετείου της Ημέρας της Νίκης επί της Ιαπωνίας, όταν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα αποχώρησαν από το σημείο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πρίγκιπας Χάρι: Το συγκινητικό γράμμα για τον Πρίγκιπα Φίλιππο που πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου πρίγκιπας Χάρι / EPA
0

Σε μία εξαιρετικά συγκινητική κίνηση, προχώρησε ο πρίγκιπας Χάρι, ανήμερα της 80ή επετείου της Ημέρας της Νίκης επί της Ιαπωνίας.

Ο πρίγκιπας Χάρι απέτινε φόρο τιμής στους πεσόντες βετεράνους αλλά και στον εκλιπόντα παππού του, Πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ανήμερα της Ημέρας της Νίκης επί της Ιαπωνίας, με αφορμή τα 80 χρόνια από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Άπω Ανατολή.

Αναλυτικότερα, ο δούκας του Σάσεξ φρόντισε να τοποθετηθούν ένα στεφάνι και ένα γράμμα στην επίσημη τελετή μνήμης, στο μνημείο των πεσόντων στο Στάφορντσιρ της Αγγλίας, στις 15 Αυγούστου, αφού βασιλιάς Κάρολος, είχε προηγουμένως ηγηθεί των τιμών νωρίτερα την ίδια μέρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος υπηρέτησε ως αξιωματικός του στρατού και είχε πραγματοποιήσει δύο αποστολές στο Αφγανιστάν, ζήτησε από έναν φίλο του να τοποθετήσει το γράμμα αφότου οι επίσημοι προσκεκλημένοι, ο βασιλιάς Κάρολος αλλά και η βασίλισσα Καμίλα, είχαν αποχωρήσει από το σημείο.

Πρίγκιπας Χάρι: Το συγκινητικό γράμμα για τον Πρίγκιπα Φίλιππο που πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Facebook Twitter
Φωτ. PEOPLE

Στο μήνυμά του, το οποίο φέρει το μονόγραμμα «Χ», μεταξύ άλλων απέτινε έναν συγκινητικό, προσωπικό φόρο τιμής στον εκλιπόντα παππού του, Πρίγκιπα Φίλιππο, που πέθανε το 2021 σε ηλικία 99 ετών.

«Για μένα, αυτή η επέτειος έχει ένα πρόσθετο επίπεδο σημασίας. Ο εκλιπών παππούς μου, Πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου, υπηρέτησε στην εκστρατεία του Ειρηνικού. Μιλούσε με ήρεμη ταπεινότητα για εκείνα τα χρόνια, αλλά ξέρω πόσο βαθιά σεβόταν όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό του σε εκείνο το θέατρο πολέμου. Σήμερα, καθώς τον σκέφτομαι, σκέφτομαι επίσης όλους εσάς —τις κοινές δυσκολίες, τους δεσμούς που σφυρηλατήθηκαν και την κληρονομιά που αφήνετε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κίνηση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς στον Χάρι είχε αρνηθεί η δυνατότητα να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο για την Ημέρα Μνήμης, όπου τιμάται η συνεισφορά των Βρετανών στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, τον Νοέμβριο του 2020.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Χάρι διαψεύδει ότι «έδωσε γροθιά στη μύτη» του πρίγκιπα Άντριου σε οικογενειακή συγκέντρωση

Διεθνή / Ο Χάρι διαψεύδει ότι «έδωσε γροθιά στη μύτη» του πρίγκιπα Άντριου σε οικογενειακή συγκέντρωση

Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να «νίκησε» τον Άντριου, ο οποίος έμεινε με ματωμένη μύτη πριν ο καβγάς διακοπεί από παριστάμενους, σύμφωνα με νέα «βασιλική» βιογραφία 
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ουκρανία: Τα 4 βασικά σημεία από τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον

Διεθνή / Συνάντηση στον Λευκό Οίκο: Τα 4 βασικά σημεία από τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ζελένσκι με Ευρωπαίους συμμάχους επισκέφθηκαν τον Τραμπ, στον απόηχο της συνόδου της Αλάσκας με τον Πούτιν - Ποια ήταν τα σημαντικότερα συμπεράσματα των συνομιλιών και τι περιμένουμε στο εξής;
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Διεθνή / ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Στόχος «να προλάβουν» πιθανές απαιτήσεις Πούτιν - Το πακέτο εγγυήσεων αναμένεται να περιλαμβάνει πολυεθνική δύναμη, όμως η τελική του μορφή δεν έχει οριστικοποιηθεί, αναφέρει σε αποκλειστικό δημοσίευμα το Bloomberg
LIFO NEWSROOM
Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Διεθνή / Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Η Γάζα μαστίζεται από λιμό, όμως το Ισραήλ ανακοινώνει βοήθεια στο Σουδάν - ένα από τα μέρη που φημολογείται ότι προετοιμάζει το Τελ Αβίβ για να μετεγκατεσταθούν οι εκδιωχθέντες Παλαιστίνιοι
LIFO NEWSROOM
Bloomberg: Η Shein εξετάζει επιστροφή στην Κίνα για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Διεθνή / Bloomberg: Η Shein εξετάζει επιστροφή στην Κίνα για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Μετά την αποτυχία εξασφάλισης των αναγκαίων εγκρίσεων για εισαγωγή σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, οι επιλογές της Shein στενεύουν, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμο το τρέχον σχέδιο εισαγωγής στο Χονγκ Κονγκ 
LIFO NEWSROOM
Η Ουκρανία προτείνει συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

Διεθνή / Συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα από την Ουκρανία στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

«Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και είναι σαφές πως η ουκρανική πρόταση στοχεύει να απευθυνθεί στην επιθυμία του να ενισχύσει τη βιομηχανία των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
 
 