Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ

Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν περιοχές της πόλης της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι πρώτες φάσεις της σχεδιαζόμενης χερσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πλέον εδραιώσει παρουσία στα περίχωρα της πόλης - όπου ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι - έπειτα από μέρες σφοδρών βομβαρδισμών και πυρών πυροβολικού.

Η εξέλιξη προκάλεσε νέα έκκληση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για άμεση κατάπαυση του πυρός «προκειμένου να αποφευχθούν οι θάνατοι και η καταστροφή» που μία τέτοια επίθεση «αναπόφευκτα θα επιφέρει».

Γάζα: Μαζικές αποχωρήσεις από συνοικίες

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι από τις συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, κατευθυνόμενοι προς τα βορειοδυτικά της πόλης.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν ήδη στη Ζεϊτούν και στη Τζαμπάλια, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επίθεση που ενέκρινε την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ. Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί υπόψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας τις επόμενες ημέρες.

Περίπου 60.000 έφεδροι θα κληθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε να απελευθερωθεί προσωπικό πρώτης γραμμής για την επιχείρηση. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «συντομεύει τα χρονοδιαγράμματα» για την κατάληψη, όπως είπε, των «τελευταίων τρομοκρατικών οχυρών» στη Γάζα.

Οι αντιδράσεις της Χαμάς και η πρόταση εκεχειρίας για τη Γάζα

Η Χαμάς κατηγόρησε τον Ισραηλινό ηγέτη ότι συνεχίζει έναν «βάναυσο πόλεμο κατά αθώων αμάχων» και ότι αγνοεί την πρόσφατη πρόταση εκεχειρίας που κατέθεσαν περιφερειακοί μεσολαβητές. Σύμφωνα με την οργάνωση, ο Νετανιάχου είναι «ο πραγματικός υπαίτιος κάθε αδιεξόδου».

Το Κατάρ και η Αίγυπτος έχουν παρουσιάσει νέο σχέδιο για 60ήμερη εκεχειρία και απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων, το οποίο η Χαμάς αποδέχθηκε τη Δευτέρα. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη καταθέσει επίσημη απάντηση, με αξιωματούχους να επιμένουν ότι απορρίπτουν μερικές λύσεις και ζητούν συνολική συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Προειδοποιήσεις για ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η ισραηλινή επιχείρηση «μπορεί να οδηγήσει μόνο σε καταστροφή και για τους δύο λαούς και να βυθίσει την περιοχή σε έναν φαύλο κύκλο μόνιμου πολέμου».

Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC) τόνισε ότι περαιτέρω εκτοπισμοί και κλιμάκωση «κινδυνεύουν να επιδεινώσουν μια ήδη καταστροφική κατάσταση» για τα 2,1 εκατ. κατοίκους της Γάζας. «Ο κόσμος στη Γάζα είναι εξαντλημένος. Χρειάζεται ανακούφιση, όχι περισσότερη πίεση. Πρόσβαση σε τρόφιμα, ιατρικά και υγειονομικά εφόδια, καθαρό νερό και ασφαλές καταφύγιο», σημείωσε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 62.122 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 251 ομήρους. Από αυτούς, το Ισραήλ εκτιμά ότι 20 όμηροι είναι ακόμη ζωντανοί.

Με πληροφορίες από BBC