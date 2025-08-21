ΔΙΕΘΝΗ
Ντονέτσκ: Γιατί το θέλει ο Πούτιν και γιατί είναι καθοριστικό για την άμυνα της Ουκρανίας

Απώλεια της δυτικής πλευράς του Ντονέτσκ θα σήμαινε απώλεια εδαφών, νέο κύμα προσφύγων, αλλά και την κατάρρευση ενός κρίσιμου αναχώματος απέναντι στη Ρωσία

Δρόμος καλυμμένος με πλέγματα κατά των drones στην πόλη Kostyantynivka στην πρώτη γραμμή, στην περιοχή του Ντόνετσκ, στην ανατολική Ουκρανία / Φωτογραφία: EPA
Δρόμος καλυμμένος με πλέγματα κατά των drones στην πόλη Kostyantynivka στην πρώτη γραμμή, στην περιοχή του Ντόνετσκ, στην ανατολική Ουκρανία / Φωτογραφία: EPA
Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της πρόσφατης συνόδου στην Αλάσκα είναι ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να προτείνει «πάγωμα» του πολέμου στην Ουκρανία στη σημερινή γραμμή του μετώπου, με αντάλλαγμα την παράδοση του υπόλοιπου τμήματος της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Η Ρωσία κατέχει ήδη περίπου το 70% της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της ομώνυμης πρωτεύουσας, έπειτα από πάνω από δέκα χρόνια συγκρούσεων που έκαναν το Ντονέτσκ και τo γειτονικό Λουγκάνσκ το επίκεντρο της αιματηρής σύγκρουσης. Για τη Μόσχα, η πλήρης κατάκτηση του Ντονέτσκ θα εδραίωνε την - μη αναγνωρισμένη διεθνώς - αξίωσή της στην περιοχή, περιορίζοντας παράλληλα τις περαιτέρω στρατιωτικές απώλειες.

Για την Ουκρανία, αντίθετα, η απώλεια της δυτικής πλευράς του Ντονέτσκ θα σήμαινε όχι μόνο απώλεια εδαφών και νέο κύμα προσφύγων, αλλά και την κατάρρευση ενός κρίσιμου αναχώματος απέναντι σε μελλοντική ρωσική προέλαση.

Τι ελέγχει ακόμη η Ουκρανία στο Ντονέτσκ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Κίεβο εξακολουθεί να κρατά περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιφέρειας, όπου ζουν περίπου 250.000 κάτοικοι. Οι σημαντικότερες πόλεις που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο είναι το Κραματόρσκ, το Σλοβιάνσκ, το Κοστιαντίνιβκα και το Ντρουζκίβκα. Πρόκειται για τμήμα της βιομηχανικής καρδιάς του Ντονμπάς, αν και η οικονομία της έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Έκθεση του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) περιγράφει μια «οχυρωματική ζώνη» μήκους 50 χιλιομέτρων στη δυτική πλευρά του Ντονέτσκ, με χαρακώματα, πολυβολεία, ναρκοπέδια και εμπόδια για άρματα μάχης. Όπως εκτιμά, μια πιθανή ρωσική προσπάθεια να καταλάβει την περιοχή θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια.

Το ανάγλυφο της περιοχής παίζει επίσης ρόλο: η πόλη του Ντονέτσκ βρίσκεται σε υψηλότερο έδαφος, γεγονός που διευκολύνει τη ρωσική πλευρά στον συντονισμό του πυροβολικού και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η απώλεια του Τσάσιβ Γιαρ -που οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν πρόσφατα- θεωρείται κρίσιμη, καθώς ήταν από τα τελευταία υψώματα υπό ουκρανικό έλεγχο.

Χρειάζεται η Ρωσία ολόκληρο το Ντονέτσκ;

Παρά το γεγονός ότι το δυτικό Ντονέτσκ αποτελεί μόνο ένα τμήμα της γραμμής μετώπου μήκους 1.100 χιλιομέτρων, έχει βρεθεί στο επίκεντρο των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων το φετινό καλοκαίρι. Ωστόσο, ακόμη και αν η Μόσχα επιχειρούσε να αλλάξει κατεύθυνση, δεν είναι βέβαιο ότι θα σημείωνε καλύτερη πρόοδο, καθώς και άλλα μέτωπα -όπως στη Ζαπορίζια ή στον βορρά- είναι εξίσου ισχυρά οχυρωμένα.

Θα μπορούσε η Ουκρανία να αμυνθεί πιο δυτικά;

Θεωρητικά, μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουκρανία να μετακινήσει τις γραμμές άμυνας της πιο δυτικά. Ωστόσο, το δυσμενές έδαφος και η ανάγκη για χρόνο και πόρους καθιστούν κάτι τέτοιο εξαιρετικά δύσκολο. Όπως σημειώνουν στρατιωτικοί αναλυτές, είναι απίθανο ο ουκρανικός στρατός να αποδεχθεί αμαχητί την απώλεια του δυτικού Ντονέτσκ.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ρωσική πρόταση ανταλλαγής της περιοχής του Ντονμπάς με κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

Με πληροφορίες από BBC


 

