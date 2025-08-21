ΔΙΕΘΝΗ
Ρόμπι Γουίλιαμς: «Τα κινητά είναι κακοποίηση, δεν δίνω στα παιδιά μου»

«Εγώ στα 51 δυσκολεύομαι να διαχειριστώ τη διαβρωτική φύση του διαδικτύου», είπε

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ρόμπι Γουίλιαμς / Φωτογραφία: EPA
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι τα τέσσερα παιδιά του δεν έχουν κινητά τηλέφωνα, καθώς θεωρεί το διαδίκτυο «διαβρωτικό» και τα κινητά τηλέφωνα «σαν ένα ναρκωτικό».

Μιλώντας στο ITV News, ο 51χρονος σταρ τόνισε ότι η απόφασή του είναι οριστική: «Δεν έχουν κινητά και δεν πρόκειται να αποκτήσουν για όσο περισσότερο γίνεται. Ξέρω ότι θα παραπονιούνται γιατί στο σχολείο άλλα παιδιά έχουν τηλέφωνα, αλλά η απάντησή μου είναι απλή: όχι. Εγώ στα 51 δυσκολεύομαι να διαχειριστώ τη διαβρωτική φύση του διαδικτύου. Με πληγώνει, μου χαλάει τη μέρα. Πώς μπορώ λοιπόν να δώσω αυτό το “ναρκωτικό” σε ένα παιδί 12 ή 7 ετών; Είναι κακοποίηση».

Ο Ρόμπι Γουίλιας και η σύζυγός του Έιντα Φιλντ έχουν τέσσερα παιδιά: τη Θεοδώρα ("Τέντι") Ρόουζ, γεννημένη το 2012, τον Τσάρλτον ("Τσάρλι") Βαλεντάιν, γεννημένο το 2014, την Κολέτ ("Κόκο") Ιωσηφίνα, γεννημένη το 2018 και τον Μπο Μπένεντικτ Ενθόβεν, γεννημένο το 2020. Ο τραγουδιστής συνήθως κρατά τα παιδιά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με εξαίρεση την Teddy, που είχε εμφανιστεί ως παρανυφάκι στον γάμο της Πριγκίπισσας Ευγενίας το 2018.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τους Oasis και το νέο του άλμπουμ

Καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον νέο του δίσκο, ο Williams δήλωσε ότι θα άνοιγε συναυλία των Oasis, παρά τη διαχρονική κόντρα του με τους Liam και Noel Gallagher. «Θα άνοιγα για τους Oasis. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην κορυφή, είναι παντού. Δεν μπορώ να ανταγωνιστώ αυτό το momentum. Δεν είμαστε φίλοι, αλλά δεν είμαστε και εχθροί», είπε χαρακτηριστικά.

Η κόντρα μεταξύ τους ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90, με αποκορύφωμα το 2000, όταν ο Williams είχε προκαλέσει τον Liam Gallagher σε «μονομαχία» στη σκηνή των Brit Awards. Σήμερα, ωστόσο, ο ίδιος δηλώνει πως η αντιπαλότητα έχει μετριαστεί.

Οι Oasis ετοιμάζονται για την αμερικανική περιοδεία τους (Oasis Live ’25), ενώ ο Robbie Williams, που ξεκίνησε την καριέρα του με τους Take That, έχει ήδη δώσει σειρά συναυλιών στο πλαίσιο της περιοδείας του Britpop Tour, λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ στις 10 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από ITV, Mirror

