Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στον Λίβανο

Ο Λίβανος, που φιλοξενεί περισσότερους από δύο εκατομμύρια καθολικούς και είναι γνωστός για τη θρησκευτική του ποικιλομορφία, είχε πάντα συμβολική σημασία για την Εκκλησία

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ θα ταξιδέψει στον Λίβανο στο πρώτο του διεθνές ταξίδι
Φωτογραφία: EPA
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στον Λίβανο μέσα στους επόμενους μήνες, αποτελώντας πιθανώς και το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από τότε που εξελέγη επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας τον Μάιο.

Ο αρχιεπίσκοπος Πολ Σαγιάχ, αναπληρωτής του ανώτατου Καθολικού ηγέτη του Λιβάνου, δήλωσε στο BBC ότι το Βατικανό «μελετά» το ταξίδι, αλλά η Εκκλησία περιμένει ακόμη τις επίσημες ημερομηνίες.

Η επίσκεψη θα αποτελέσει μια σημαντική στιγμή για τον πρώτο Αμερικανό πάπα, ο οποίος έχει επανειλημμένα καλέσει σε ειρήνη στη Μέση Ανατολή και σε διαθρησκειακή συνύπαρξη.

«Ο Λίβανος είναι μια πολυπολιτισμική, πολυθρησκευτική χώρα και ένας τόπος διαλόγου», είπε ο επίσκοπος Σαγιάχ.

«Είναι ένα από τα σπάνια περιβάλλοντα όπου μουσουλμάνοι και χριστιανοί ζουν μαζί και σέβονται ο ένας τον άλλον... επομένως στέλνει ένα μήνυμα σε ολόκληρη την περιοχή», εξήγησε ο ίδιος.

Υπήρξε εικασία σχετικά με τον πρώτο διεθνή προορισμό του ποντίφικα, καθώς τα πρώτα ταξίδια των παπών συχνά καθορίζουν τον τόνο μιας παποσύνης.

Το πρώτο σημαντικό ταξίδι του αείμνηστου πάπα Φραγκίσκου εκτός Ρώμης, στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα το 2013, έθεσε τις βάσεις για την έμφαση που έδωσε στη μετανάστευση και στις περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Τα τελευταία χρόνια, τα διεθνή ταξίδια έχουν καταστεί κεντρικό στοιχείο του παπικού ρόλου, επιτρέποντας στους παπές να συνδέονται με καθολικούς παγκοσμίως, να διαδίδουν το μήνυμά τους και να ασκούν διπλωματία.

Κατά τη διάρκεια των 12 ετών του ως ποντίφικας, ο Φραγκίσκος επισκέφθηκε 68 χώρες σε 47 ταξίδια, επιλέγοντας συχνά προορισμούς στις «περιφέρειες» της Εκκλησίας, όπως τις αποκαλούσε.

Ο Λίβανος, που φιλοξενεί περισσότερους από δύο εκατομμύρια καθολικούς και είναι γνωστός για τη θρησκευτική του ποικιλομορφία, είχε πάντα συμβολική σημασία για την Εκκλησία. Μια παπική επίσκεψη εκεί θα τοποθετούσε επίσης τον Λέοντα κοντά στον πόλεμο στη Γάζα και στη σύγκρουση Ισραήλ–Παλαιστίνης.

«Όλοι μιλούν με το Ισραήλ αλλά το Ισραήλ δεν ακούει. Ο Νετανιάχου δεν φαίνεται να ακούει πολύ, αλλά όσο περισσότεροι [ηγέτες μιλούν], τόσο το καλύτερο», είπε ο επίσκοπος Σαγιάχ.

«Αν ο πάπας προσθέσει τη φωνή και την ανησυχία του, νομίζω ότι είναι πιθανό να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα», συμπλήρωσε.

Ο πάπας Λέων έχει ήδη δώσει έμφαση στις προσπάθειες διαλόγου με άλλες θρησκείες. Έχει επανειλημμένα καλέσει χριστιανούς, εβραίους και μουσουλμάνους να «πουν όχι στον πόλεμο και ναι στην ειρήνη».

Αν το ταξίδι πραγματοποιηθεί, θα ακολουθήσει εκείνα του Ιωάννη Παύλου Β΄ και του Βενέδικτου ΙΣΤ΄, που έμειναν στη μνήμη για τα μηνύματά τους υπέρ της ειρήνης και της θρησκευτικής συνύπαρξης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πάπας Λέων τίμησε και την πέμπτη επέτειο της έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού, που στοίχισε τη ζωή σε 200 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές δισεκατομμυρίων.

«Ο αγαπημένος και δοκιμαζόμενος Λίβανος παραμένει στο κέντρο των προσευχών μας», είπε.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

