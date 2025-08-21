ΔΙΕΘΝΗ
Τι σημαίνει για το Μπάκιγχαμ η μετακόμιση Ουίλιαμ - Κέιτ στο Ουίνδσορ

Μήπως ήρθε η ώρα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ να μην αποτελούν τη βασιλική κατοικία στη Βρετανία ή αυτό θα οδηγήσει σε «βασιλιά μερικής απασχόλησης»;

LifO Newsroom
Φωτογραφία: Unsplash
Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, και η οικογένειά του ετοιμάζονται να εγκατασταθούν σε νέα κατοικία στην περιοχή του Ουίνδσορ, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για το μέλλον των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, τα οποία πρόσφατα ανακαινίστηκαν.

Σύμφωνα με τη The Sun, το πριγκιπικό ζεύγος με τα τρία παιδιά τους βρήκαν το «παντοτινό τους σπίτι» στο Forest Lodge, ένα αρχοντικό με οκτώ υπνοδωμάτια, δυτικά του Λονδίνου. Το Παλάτι του Κένσινγκτον επιβεβαίωσε στο AFP ότι η μετακόμιση θα γίνει «αργότερα μέσα στη χρονιά». Η οικογένεια κατοικούσε ήδη σε μικρότερη βασιλική κατοικία στον ίδιο τομέα.

Το μέλλον των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ

Αν ο Ουίλιαμ και η Κέιτ επιλέξουν μόνιμη διαμονή στο Ουίνδσορ, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, που από το 1837 αποτελούν την επίσημη κατοικία της μοναρχίας, θα πάψουν να έχουν τον ίδιο ρόλο.

Ο σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «καταστροφή», τονίζοντας ότι «το Μπάκιγχαμ είναι εμβληματικό, συγκρίσιμο με τον Λευκό Οίκο και γνωστό σε όλο τον κόσμο».

Με τα 755 δωμάτια και περίπου 500.000 επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, το Μπάκιγχαμ αποτελεί τουριστικό πόλο έλξης αλλά και θεσμικό κέντρο της μοναρχίας, φιλοξενώντας επίσημες τελετές, δεξιώσεις και το διάσημο μπαλκόνι απ’ όπου η βασιλική οικογένεια χαιρετά το πλήθος στο Trooping the Colour.

Οι προτιμήσεις του βασιλιά Καρόλου και γιατί δεν κατοικεί στο Μπάκιγχαμ 

Ο βασιλιάς Κάρολος, 76 ετών, δεν κατοικεί στο Μπάκιγχαμ λόγω εκτεταμένων ανακαινίσεων ύψους 369 εκατ. λιρών που θα ολοκληρωθούν το 2027. Έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να το κάνει επίσημη βάση του στο Λονδίνο, ωστόσο προτιμά το Clarence House, όπου ζει από το 2003.

Η βασιλική οικογένεια διαθέτει πληθώρα κατοικιών: η Ελισάβετ Β΄ προτιμούσε το Κάστρο του Ουίνδσορ και το Μπαλμόραλ στη Σκωτία, ενώ περνούσε τα Χριστούγεννα στο Σάντρινγκχαμ. Ο Κάρολος έχει επενδύσει στο Highgrove House στη δυτική Αγγλία, ενώ ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έχουν επίσης επιλογές σε Λονδίνο και επαρχία.

Θα ανοίξει το Μπάκιγχαμ στο κοινό;

Ο Ουίλιαμ δεν έχει τοποθετηθεί για το μέλλον του Μπάκιγχαμ. Σύμφωνα με τη Daily Mail, όταν γίνει βασιλιάς θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα του, ανοίγοντας περισσότερο το παλάτι στους πολίτες.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν. Ο Φιτζγουίλιαμς τονίζει πως το Μπάκιγχαμ «πρέπει να παραμείνει το κέντρο της μοναρχίας, είτε ζήσει εκεί το πριγκιπικό ζεύγος είτε όχι».

Η αρθρογράφος Αμάντα Πλάτελ εκτιμά ότι «ένας μελλοντικός βασιλιάς μερικής απασχόλησης που θα κρύβεται στο Forest Lodge θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της υποστήριξης των υπηκόων του».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

