Στρατιώτες στο ουκρανικό μέτωπο: «Τρομερή απώλεια» τυχόν παράδοση του Ντονέτσκ στη Ρωσία

Δευτέρα βράδυ, σε ένα απλό μπάρμπεκιου με κρέας και λαχανικά, οι στρατιώτες της 150ής ουκρανικής ταξιαρχίας αναγνώρισης και κρούσης έχουν το μυαλό τους αλλού.

Ο πρόεδρος της Ουκρανιας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υποσχέθηκε να προσφέρει στην Ουκρανία «πολύ καλή προστασία».

«Από ποιον;» πετάγεται γελώντας ένας στρατιώτης, δείχνοντας την αβεβαιότητα για το ποιον τελικά στηρίζουν οι ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, όμως, οι άνδρες δεν παρακολουθούν στενά τις πολιτικές εξελίξεις· μετά από τριάμισι χρόνια πολέμου, η καθημερινότητα έχει αποκτήσει δική της δυναμική, τεχνολογία και ρυθμό.

Λίγο αργότερα, μια ομάδα βγαίνει στο πεδίο με ένα drone-βομβαρδιστικό Airplast. Συναρμολογείται πρόχειρα στην άκρη ενός χωραφιού με ηλιοτρόπια, φορτώνεται με δύο εκρηκτικά των 3,5 κιλών και εκτοξεύεται με καταπέλτη. «Η πιο επικίνδυνη στιγμή είναι μετά την απογείωση», λέει ένα μέλος του πληρώματος, φοβούμενο τη ρωσική επιτήρηση.

Στον ορίζοντα, οι εκρήξεις και τα ιχνηφόρα βλήματα θυμίζουν ότι η μάχη συνεχίζεται αδιάκοπα. Το χωριό Ντομπροπίλια, μόλις 10 χλμ. από το σημείο, δέχεται σφοδρούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν στην περιοχή μέσα σε 24 ώρες, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 67 επιθέσεις.

Ο διοικητής της ταξιαρχίας, Ντένις Μπριζάτι, 32χρονος πρώην φοιτητής νομικής, εξηγεί ότι δεν κάνει πολιτική. Όμως, ερωτηθείς αν η παράδοση του Ντονέτσκ θα μπορούσε να φέρει ειρήνη, απαντά:

«Η απώλεια του Ντονέτσκ, που είναι καλά οχυρωμένη, θα άνοιγε τον δρόμο για νέες ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο, Ντνίπρο και Ζαπορίζια, που δεν είναι τόσο προστατευμένα. Θα ήταν μια τεράστια και τρομερή απώλεια».

Στην περιοχή ήδη κατασκευάζονται νέες γραμμές άμυνας με χαρακώματα, “δόντια δράκου” από σκυρόδεμα και συρματοπλέγματα, σημάδι ότι ο πόλεμος όχι μόνο δεν τελειώνει, αλλά προετοιμάζεται για νέα φάση.

Τα drone είναι πια κεντρικό όπλο. Τα Airplast χτυπούν στόχους έως και 40 χλμ. μακριά, με προγραμματισμένες διαδρομές, ενώ η ομάδα εκτελεί ως και έξι αποστολές κάθε νύχτα. Παράλληλα, τα γερμανικά Vector drones παρέχουν εικόνες υψηλής ανάλυσης για την αναγνώριση στόχων.

Στο παρασκήνιο, στρατιώτες όπως ο «Puma» και ο «Optimus» – που πολεμούν από το 2014 – τονίζουν ότι όλες αυτές οι θυσίες δεν μπορούν να πάνε χαμένες. «Ποιο το νόημα να παραδώσουμε του Ντονέτσκ μετά από τόσες απώλειες; Αν ήταν να γίνει, θα έπρεπε από την αρχή του πολέμου», λέει χαρακτηριστικά ο δεύτερος.

Η καθημερινότητα στο μέτωπο αποκαλύπτει το εξής: παρά τις διεθνείς συζητήσεις, η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν πόλεμο μακράς διάρκειας, με drone, χαρακώματα και ανυποχώρητο ηθικό.

