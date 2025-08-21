ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Eurostat: 1 στους 7 Έλληνες δεν έχει πρόσβαση σε αναγκαία ιατρική φροντίδα λόγω κόστους

Το 13,6% στην Ελλάδα - το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ - δηλώνει πως οι ανάγκες υγείας του είναι ανεκπλήρωτες, την ώρα που στην Κύπρο, το ποσοστό είναι μόλις 0,2%

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Eurostat: 1 στους 7 Έλληνες δεν έχει πρόσβαση σε αναγκαία ιατρική φροντίδα λόγω κόστους Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Freepik.com
0

Η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών σε υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2024. 

Σχεδόν ένας στους επτά Έλληνες (13,4%) δήλωσε ότι δεν έλαβε την ιατρική φροντίδα που χρειάζονταν, ποσοστό υπερτριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (3,8%) και μακράν το υψηλότερο ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

Αντίθετα, η Κύπρος εμφανίζει σχεδόν μηδενικές ανεκπλήρωτες ανάγκες, με μόλις το 0,2% του πληθυσμού να αναφέρει ότι στερήθηκε ιατρική περίθαλψη. Στις καλύτερες επιδόσεις συγκαταλέγονται επίσης η Γερμανία (1%), η Τσεχία (0,6%) και η Μάλτα (0,7%), χώρες όπου η πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα είναι σχεδόν καθολική. Στον αντίποδα, εκτός από την Ελλάδα, υψηλά ποσοστά καταγράφουν η Δανία, η Λετονία, η Φινλανδία και η Εσθονία.

Eurostat: 1 στους 7 Έλληνες δεν έχει πρόσβαση σε αναγκαία ιατρική φροντίδα λόγω κόστους Facebook Twitter

Οι λόγοι που δηλώνουν οι πολίτες για την αδυναμία πρόσβασης ποικίλλουν: στην Ελλάδα κυρίαρχο εμπόδιο παραμένει το κόστος, ενώ σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία οι μακρές λίστες αναμονής αναφέρονται συχνότερα.

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στην οδοντιατρική περίθαλψη, όπου η Ελλάδα σημειώνει την υψηλότερη τιμή σε επίπεδο ΕΕ (15,3%), με το κόστος και τις αναμονές να αποτελούν τους βασικούς αποτρεπτικούς παράγοντες. Στον ίδιο δείκτη, Γερμανία και Μάλτα βρίσκονται στο αντίθετο άκρο, με ποσοστά κάτω του 1%.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Mία δύσκολη εξίσωση χωρίς λύση H' Πρωτοβάθμια φροντίδα: H μεγάλη αυταπάτη 

Φάκελος Υγεία / Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: H μεγάλη αυταπάτη 

Παρά την πληθώρα των δημόσιων δομών στην Ελλάδα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η «πύλη εισόδου» για όλο τον πληθυσμό στις υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στους πολλαπλούς ρόλους που θα έπρεπε να έχει.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
Αποκατάσταση ασθενών: Η μαύρη τρύπα του ΕΣΥ

Φάκελος Υγεία / Αποκατάσταση ασθενών: Η μαύρη τρύπα του ΕΣΥ

Το κουβάρι της αποκατάστασης των ασθενών στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι μπλεγμένο και πολυδιάστατο, κι όταν πιάσει κανείς το νήμα διαπιστώνει ότι αναφύονται δύσκολα κοινωνικά ζητήματα, που συνήθως κρύβονται κάτω από το χαλί της επικαιρότητας.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
ΜΕΘ: Υπάρχουν πια αρκετές, αλλά υπολειτουργούν

Φάκελος Υγεία / ΜΕΘ: Υπάρχουν πια αρκετές, αλλά υπολειτουργούν

Η πιο σημαντική παρακαταθήκη που άφησε στα δημόσια νοσοκομεία το σαρωτικό κύμα του Covid-19 είναι η αύξηση των κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, οι οποίες προήλθαν κυρίως από δωρεές. Το πρόβλημα είναι ότι αρκετές από αυτές είναι κλειστές και κάποιες άλλες υπολειτουργούν.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 