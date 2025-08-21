ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο βουλευτής της ΝΔ

Βρισκόταν σε παραλία της Χαλκιδικής - Διακομίζεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο βουλευτής της ΝΔ
Απόστολος Βεσυρόπουλος / Φωτογραφία: Eurokinissi
Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, νωρίτερα σήμερα. Εκεί, κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος  είναι γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και έχει διατελέσει υφυπουργός Οικονομικών.

Με πληροφορίες από thestival.gr

LIFO NEWSROOM
 
 