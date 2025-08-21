Κλείνουν 38 σχολεία στην Ήπειρο - Δεν έχουν αρκετούς μαθητές για τη νέα χρονιά

Σε 38 σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ήπειρο δεν θα ακουστεί το πρώτο κουδούνι τη σχολική χρονιά 2025-2026, καθώς αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους.

Πρόκειται για 25 Νηπιαγωγεία και 13 Δημοτικά σχολεία στους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά λόγω έλλειψης μαθητών - είτε επειδή δεν συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό, είτε επειδή δεν έχουν καθόλου μαθητές, γεγονός ενδεικτικό της υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια.

Η απόφαση ελήφθη από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, κατόπιν εισηγήσεων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των τεσσάρων νομών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, για τη σχολική χρονιά 2025-2026 έχουν εγγραφεί 71.181 παιδιά στα δημόσια δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης, αριθμός μειωμένος σχετικά με κάθε άλλη χρονιά στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

