Ο Μπέρνι Σάντερς στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για κρατικό μερίδιο στην Intel και άλλες εταιρείες

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς δήλωσε την Τετάρτη ότι στηρίζει το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μετατρέψει τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις προς τις εταιρείες μικροτσίπ -συμπεριλαμβανομένων 10,9 δισ. δολαρίων για την Intel- σε κρατικά μερίδια στις εταιρείες.

«Αν οι εταιρείες μικροτσίπ αποκομίσουν κέρδη από τις γενναιόδωρες επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τότε οι Αμερικανοί φορολογούμενοι έχουν δικαίωμα σε μια λογική απόδοση αυτής της επένδυσης», ανέφερε ο Σάντερς, ανεξάρτητος γερουσιαστής που συντάσσεται με τους Δημοκρατικούς, σε δήλωσή του στο Reuters.

Οι επιχορηγήσεις αποτελούν μέρος του νόμου Chips and Science Act του 2022, ο οποίος στοχεύει να μεταφέρει την παραγωγή μικροτσίπ εκτός Ασίας και να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία ημιαγωγών με επιδοτήσεις ύψους 39 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει η κυβέρνηση μετοχές στην Intel και σε άλλες εταιρείες του κλάδου, στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων, καθώς η διοίκηση Τραμπ επιδιώκει «μετοχική συμμετοχή» σε αντάλλαγμα για τις «επενδύσεις».

Η ασυνήθιστη σύμπλευση του Σάντερς με τον Τραμπ υπογραμμίζει τη στροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου προς πολιτικές κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, που συνήθως συνδέονται με την αριστερά.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης συμφωνία με την AMD για πώληση τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, με αντάλλαγμα το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις να πηγαίνει στο αμερικανικό Δημόσιο. Παράλληλα, το Πεντάγωνο πρόκειται να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος σε μικρή μεταλλευτική εταιρεία για την ενίσχυση της παραγωγής μαγνητών σπανίων γαιών, ενώ η Ουάσιγκτον εξασφάλισε και ένα «χρυσό μερίδιο» με δικαίωμα βέτο στη συμφωνία εξαγοράς της U.S. Steel από τη Nippon Steel.

Ο Σάντερς και η γερουσιαστής των Δημοκρατικών Ελίζαμπεθ Γουόρεν είχαν προτείνει τροπολογία στον νόμο Chips Act ώστε το υπουργείο Εμπορίου να μην μπορεί να χορηγήσει επιδότηση χωρίς το υπουργείο Οικονομικών να λαμβάνει εγγυήσεις, μετοχές ή ανώτερο χρέος από την εκάστοτε εταιρεία.

«Χαίρομαι που η διοίκηση Τραμπ συμφωνεί με την τροπολογία που πρότεινα πριν από τρία χρόνια», σχολίασε ο Σάντερς. «Οι φορολογούμενοι δεν πρέπει να προσφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρική πρόνοια σε μεγάλες, κερδοφόρες εταιρείες όπως η Intel χωρίς να παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα».

Με πληροφορίες από Reuters