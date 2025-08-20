ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Ξεκίνησε η εισβολή του Ισραήλ - Οι IDF δημοσίευσαν και χάρτη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη της πόλης και την εξουδετέρωση της Χαμάς

Το Ισραήλ έχει περάσει στα «πρώτα στάδια» επιχείρησης και ήδη ελέγχει τα περίχωρα της πόλης της Γάζας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, σε δημοσιογράφους.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη των προπυργίων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την ήττα της οργάνωσης, ανακοίνωσε απόψε το γραφείο του.

Η ανακοίνωση, στην οποία δεν προσδιορίζεται το νέο χρονοδιάγραμμα, έρχεται ενώ ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας.

Μετά τις συγκρούσεις με τη Χαμάς στο Χαν Γιουνίς, σήμερα το πρωί, ο Ντέφριν σχολίασε: «Θα επιτείνουμε την επίθεση εναντίον της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας, ένα προπύργιο διοικητικού και στρατιωτικού τρόμου της τρομοκρατικής οργάνωσης».

Ο Ντέφριν είπε ότι οι στρατιώτες έχουν αρχίσει ήδη να περικυκλώνουν τα περίχωρα της πόλης και η Χαμάς είναι πλέον μια «χτυπημένη και πληγωμένη» ανταρτική δύναμη.

«Ξεκινήσαμε τις προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα πρώτα στάδια της επίθεσης στην πόλη της Γάζας και ήδη οι δυνάμεις των IDF ελέγχουν τα περίχωρα», είπε.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς διέταξε το πρωί την επιστράτευση 60.000 εφέδρων, την ώρα που η ισραηλινή κυβέρνηση μελετά ακόμη τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Η επιστράτευση υποδηλώνει ότι το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιο κατάληψης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, παρά τις διεθνείς επικρίσεις για τον επικείμενο εκτοπισμό χιλιάδων Παλαιστινίων.

Ωστόσο, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος που μίλησε σε δημοσιογράφους, είπε ότι οι έφεδροι δεν θα παρουσιαστούν στις μονάδες τους πριν από τον Σεπτέμβριο, διάστημα που ενδεχομένως να δίνει στους μεσολαβητές κάποιο χρονικό περιθώριο για να συνεχίσουν τις συνομιλίες και να γεφυρώσουν τα χάσματα σε ό,τι αφορά τους όρους μιας εκεχειρίας.

Ισραήλ: Ενέκρινε το Ε1, το επίμαχο εποικιστικό σχέδιο στη Δυτική Οχθη

Νωρίτερα, το Ισραήλ ενέκρινε σχέδιο οικοδόμησης 3.400 κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη που θα οδηγήσει στη διχοτόμηση των παλαιστινιακών εδαφών καταργώντας οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια και ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους.

«Σας ανακοινώνω μετά χαράς ότι η πολιτική ηγεσία ενέκρινε το σχέδιο για την οικοδόμηση της συνοικίας E1», ανακοίνωσε ο Γκι Γιφράχ, δήμαρχος του γειτονικού εβραϊκού οικισμού του Μααλέ Αντουμίμ.

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Οχθη.

Την έγκριση του σχεδίου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου και πρωτεργάτης του εποικισμού προκαλώντας τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΟΗΕ που κάλεσαν την ισραηλινή κυβέρνηση να το εγκαταλείψει.

Το Ισραήλ είχε παγώσει τα σχέδια ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Το σχέδιο E1 θα συνδέσει τον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ με την Ανατολική Ιερουσαλήμ αποκόπτοντας την πόλη που προορίζεται από τους Παλαιστίνιους για πρωτεύουσα του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους από την υπόλοιπη Δυτική Οχθη.

Οι εβραϊκοί οικισμοί στην Δυτική Οχθη και η στρατιωτική κατοχή από το Ισραήλ θεωρούνται παράνομοι από την διεθνή κοινότητα.

Η οργάνωση Peace Now που παρακολουθεί την εποικιστική δραστηριότητα στην Δυτική Οχθη είχε ανακοινώσει στις αρχές του μήνα ότι το υπουργείο Στέγασης ενέκρινε την ανέγερση 3.300 κατοικιών στο Μααλέ Αντουμίμ.

«Το E1 είναι μοιραίο για το Ισραήλ και για κάθε πιθανότητα επίτευξης της λύσης των δύο κρατών. Στεκόμαστε στο χείλος της αβύσσου και η κυβέρνηση μας οδηγεί προς τα εκεί ολοταχώς», καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της Peace Now.

