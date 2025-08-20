Πρίγκιπας Ουίλιαμ: H Μέγκαν Μαρκλ είναι ο κύριος λόγος που οι σχέσεις με τον αδελφό του είναι ανύπαρκτες

H Μέγκαν Μαρκλ είναι ο κύριος λόγος που οι σχέσεις του πρίγκιπα Χάρι με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ είναι ανύπαρκτες τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με ειδικό σε θέματα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η Ίνγκριντ Στιούαρντ, αρχισυντάκτρια του περιοδικού Majesty, συγγραφέας του βιβλίου «My Mother and I» και ειδικός στα θέματα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μίλησε εκτενώς στο Fox News Digital για την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι και την υπόλοιπη οικογένειά του.

Όπως υποστηρίζει «η “σκιά” στην όλη υπόθεση είναι χωρίς αμφιβολία η Μέγκαν». «Είναι έντονα αντιπαθής σε μεγάλο μέρος των φιλομοναρχικών της χώρας. Τη θεωρούν εξαιρετικά επιζήμια για τη βασιλική οικογένεια. Και νομίζω ότι και πολλοί Αμερικανοί νιώθουν το ίδιο. Δεν τους άρεσε που η Μέγκαν φημολογείται ότι προσέβαλε τόσο την οικογένεια του συζύγου της όσο και τη δική της», ανέφερε αρχικά.

Αναφερόμενη στον πατέρα της Μέγκαν Μάρκλ, σημείωσε πως «είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς ότι τα παιδιά της δεν έχουν γνωρίσει ποτέ τον παππού τους. Νομίζω ότι αυτό το βρίσκουν πολύ παράξενο τόσο στην Αμερική όσο και εδώ. Και αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, μια “μαύρη κηλίδα” στον χαρακτήρα της Μέγκαν. Δεν έχει καταφέρει να συμφιλιωθεί με την ίδια της την οικογένεια, όσο άσχημα και αν αισθάνεται για αυτούς. Ο Χάρι δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον πατέρα της, κάτι που είναι αδιανόητο».

«Η συνεχής έλλειψη εμπιστοσύνης είναι ο βασικός λόγος που τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας αποφεύγουν κάθε προσπάθεια συμφιλίωσης. Οι φόβοι τους είναι δικαιολογημένοι. Κάθε ιδιωτική συζήτηση μπορεί να διαρρεύσει ή να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Η Μέγκαν δεν δείχνει αίσθημα καθήκοντος απέναντι στο βρετανικό κοινό ή στο θεσμό της μοναρχίας», συνέχισε.

Οι δηλώσεις της έρχονται στον απόχη του ρεπορτάζ του περιοδικού «PEOPLE», σύμφωνα με το οποίο τα δύο αδέλφια δεν έχουν απολύτως καμία επικοινωνία. «Το ρήγμα είναι βαθύ και μακροχρόνιο. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή αν δεν κάνει την πρώτη κίνηση ο Χάρι και ζητήσει συγγνώμη», ανέφερε από την πλευρά του ο συγγραφέας Ρόμπερτ Λέισι.

Η κ. Στιούαρντ εξήγησε ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κρατά «σκληρή στάση» και αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή, ιδιαίτερα μετά από τις αποκαλύψεις του Χάρι και της Μέγκαν τα τελευταία χρόνια. Ο Χάρι, ωστόσο, φέρεται να πιστεύει ότι ο Ουίλιαμ φέρθηκε «αγενώς» προς τη Μέγκαν. «Ο Χάρι θεωρεί ότι ο Ουίλιαμ προσέβαλε τη Μέγκαν. Όταν υπάρχει τέτοια εχθρότητα, είναι πολύ δύσκολο να την ξεπεράσεις. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα επανασύνδεσης αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε.

Ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς δήλωσε επίσης στο Fox News, ότι «η δυσπιστία προς τη Μέγκαν είναι σημαντικός λόγος που ο Ουίλιαμ αρνείται να επικοινωνήσει με τον αδελφό του — αλλά όχι ο μόνος».

«Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ νιώθει ότι ο Χάρι πρόδωσε τη βασιλική οικογένεια. Μετά τις προσωπικές επιθέσεις στο Spare, η συμφιλίωση δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Υπάρχουν πράγματα που δεν ξεχνιούνται. Φυσικά και θα ήταν επιθυμητό να υπάρξει επανασύνδεση, αλλά η “εξορία” στην οποία βρίσκεται ο Χάρι είναι πολύ λυπηρή. Την τελευταία φορά που συναντήθηκαν, σε ένα μνημόσυνο τον περασμένο Αύγουστο, φέρεται να μην αντάλλαξαν καν κουβέντα. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι», συνέχισε.

Σύμφωνα με το περιοδικό «PEOPLE», ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να επιστρέψει στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο, για να στηρίξει τη φιλανθρωπική οργάνωση WellChild, ωστόσο άκόμη δεν είναι γνωστό αν θα συναντηθεί με τον πατέρα του.