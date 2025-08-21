ΔΙΕΘΝΗ
Φωτιές στην Ισπανία: Ενεργά 40 πύρινα μέτωπα - «Στάχτη» σχεδόν 4.000.000 στρέμματα γης

Ο καπνός από τις πυρκαγιές, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Πορτογαλία, έφτασε στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις σκανδιναβικές χώρες

Φωτογραφία: EPA
Οι βροχοπτώσεις έχουν προσφέρει κάποια ανακούφιση στις αρχές της Ισπανίας στον αγώνα τους κατά των πυρκαγιών που κατακαίνε μεγάλο μέρος της χώρας εδώ και εβδομάδες, τη στιγμή που έχουν ήδη καεί περισσότερα από 3.900.000 στρέμματα, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Αν και 40 πυρκαγιές εξακολουθούν να είναι ενεργές σε όλη τη χώρα, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, ειδικά στην επαρχία Λεόν, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες να ελέγξουν την κατάσταση εκεί, επιτρέποντας στις αρχές να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε άλλες περιοχές.

Φωτογραφία: EPA

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της περιοχής Καστίλη-Λεόν, Alfonso Fernández Mañueco, δήλωσε ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης προχωρούν ευνοϊκά χάρη στις βελτιωμένες καιρικές συνθήκες.

Ο Mañueco παρουσίασε επίσης ένα σχέδιο βοήθειας για τους πληγέντες, που περιλαμβάνει 500 € για όσους αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους και έως 185.000 € για όσους έχασαν τα σπίτια τους στις φλόγες.

Οι πυρκαγιές στη Γαλικία έχουν καταστρέψει μικρές, αραιοκατοικημένες πόλεις, αναγκάζοντας τους ντόπιους σε πολλές περιπτώσεις να παρέμβουν πριν φτάσουν οι πυροσβέστες.

Μονάδες πυρόσβεσης από τη Γερμανία έφτασαν στο βόρειο τμήμα της Ισπανίας την Τρίτη για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Περισσότερα από 20 οχήματα αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν στην κατάσβεση μιας συνεχιζόμενης πυρκαγιάς στην Jarilla, στην περιοχή Εξτρεμαδούρα που συνορεύει με την Πορτογαλία, πρόσθεσε το υπουργείο.

Στη Γαλικία, η διαχείριση της γης έχει επίσης παίξει ρόλο. Μεγάλες εκτάσεις ακαλλιέργητης βλάστησης και ερημωμένα χωριά σε δασικές περιοχές έχουν οδηγήσει στη συσσώρευση καύσιμης ύλης για τις πυρκαγιές, δήλωσε ο Adrian Regos, οικολόγος στη Biological Mission of Galicia, ένα ερευνητικό ινστιτούτο.

Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA

Η ποιότητα του αέρα επιδεινώθηκε σε μεγάλα μέρη της Ισπανίας την περασμένη εβδομάδα λόγω των δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με δεδομένα από τον Copernicus. Ο καπνός από τις πυρκαγιές της Ιβηρικής Χερσονήσου έφτασε στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις σκανδιναβικές χώρες, όπως αναφέρθηκε.

Πολλές πυρκαγιές προκλήθηκαν από ανθρώπινη δραστηριότητα. Η αστυνομία έχει συλλάβει 37 άτομα για εμπρησμό και διερευνά άλλους 89, σύμφωνα με την Ισπανική Αστυνομία (Civil Guard).

Στην Πορτογαλία, περισσότεροι από 3.700 πυροσβέστες αντιμετωπίζουν πυρκαγιές, περιλαμβανομένων τεσσάρων μεγάλων στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας.

Οι δασικές πυρκαγιές εκεί έχουν κάψει περίπου 235.000 εκτάρια, σύμφωνα με το EFFIS - σχεδόν πέντε φορές περισσότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 2006-2024. Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η Ευρώπη θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με τον Copernicus. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των καύσωνα και της ξηρασίας σε μέρη της Ευρώπης, καθιστώντας την περιοχή πιο ευάλωτη στις δασικές πυρκαγιές.

Με πληροφορίες από euronews.com

