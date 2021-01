Η αστυνομία του Καπιτωλίου στις ΗΠΑ έθεσε σε lockdown το κτηριακό συγκρότημα, μετά την εισβολή διαδηλωτών που υποκινήθηκαν εμμέσως από τον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Wall Street Journal μεταδίδει πως οι δυνάμεις ασφαλείας έφραξαν τις εισόδους και τις εξόδους του Καπιτωλίου, καθώς διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κογκρέσο, την ώρα που συνεδρίαζε για την τυπική επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Αυτόπτες μάρτυρες ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο από τις πρωτοφανείς εικόνες.

«Είναι μέσα στον θάλαμο. Ένας έχει ανέβει στην εξέδρα και φωνάζει «Ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές». Αυτό είναι τρελό»

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Είχε προηγηθεί ομιλία του Τραμπ κοντά στον Λευκό Οίκο, στην οποία διαμήνυε ότι δεν πρόκειται να παραδεχθεί ποτέ την ήττα του, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι «έκλεψαν» τις εκλογές.

Η Γερουσία διέκοψε την διαδικασία, όταν ο γερουσιαστής Τζέιμς Λάνκφορντ ενημερώθηκε πως οι διαδηλωτές ήταν μέσα στο κτήριο. Οι πύλες έκλεισαν και απαγορεύθηκε τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος. Η αστυνομία έδωσε οδηγίες έκτακτης ανάγκης: «Μείνετε μακριά από τα παράθυρα και τις πόρτες. Αν είστε έξω, καλυφθείτε».

Rioters have broken into the Capitol building and are fighting law enforcement. Video by @ElijahSchaffer: pic.twitter.com/vfafgJU6YX — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 6, 2021

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι φυγαδεύτηκε από τον θάλαμο και τα καθήκοντά της ανέλαβε για λίγο ο τζιμ ΜακΓκόβερν. Σύμφωνα με την WSJ δεν είναι ακόμα σαφές τι συνέβη μέσα στην αίθουσα. Εκπρόσωπος της Πελόζι επιβεβαιώνει πως είναι καλά στην υγεία της.

Η δήμαρχος της District of Columbia (D.C), Μιούριελ Μπάουζερ, επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή, καθώς η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου. Από τις 6μμ της Τετάρτης μέχρι της 6μμ της Πέμπτης, η Μπάουζερ ανακοίνωσε πως κανείς δεν επιτρέπεται να κινείται στην πόλη, ούτε καν μέσα σε αυτοκίνητα, ή ποδήλατα, σε οποιονδήποτε δρόμο ή δημόσιο χώρο.

Protesters are charging toward the Captiol steps. Some tried to scale the construction structures and have been tackled by police. They want to enter the building and are making attempts at intervals. Capitol police trying to hold them back. pic.twitter.com/YflxS1miBw — Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021

Από το αυστηρότατο απαγορευτικό εξαιρούνται μόνο όσοι εργάζονται σε νευραλγικές θέσεις εργασίας.

Κτήρια του Κογκρέσου εκκενώθηκαν από την αστυνομία καθώς εξαγριωμένοι υποστηρικτές του Τραμπ παραβίασαν τα οδοφράγματα ασφαλείας και σκαρφάλωσαν μέχρι και στην εξέδρα που έχει στηθεί για την ορκωμοσία του Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

Με πληροφορίες από Washington Post και Wall Street Journal

