Χάος επικρατεί στις ΗΠΑ, καθώς οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, την ώρα που συνεδρίαζε το Κογκρέσο για την τυπική επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Έπειτα από κάλεσμα του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου, χιλιάδες υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Ουάσινγκτον. Έπειτα από ομιλία του Τραμπ κοντά στον Λευκό Οίκο- όπου δήλωσε ότι δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχθεί την ήττα- πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από το Καπιτώλιο.

Rioters have broken into the Capitol building and are fighting law enforcement. Video by @ElijahSchaffer: pic.twitter.com/vfafgJU6YX — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 6, 2021





Αρχικά ξέσπασαν επεισόδια έξω από το Καπιτώλιο, αλλά κάποια στιγμή διαδηλωτές κατάφεραν να περάσουν από τα κάγκελα που είχαν στηθεί και να μπουν στο κτίριο, με συνέπεια να διακοπεί η διαδικασία επικύρωσης της εκλογής Μπάιντεν.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.



This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021





Some sort of gas has been set off. I’m not sure by whom. Police seem to be trying to deescalate and talk to them. pic.twitter.com/CwB2PYdTMj — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

They breached the Capitol pic.twitter.com/tWKxojW2Hr — Matt Laslo (@MattLaslo) January 6, 2021



Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς φυγαδεύτηκε από την αίθουσα που γινόταν η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων από τους εκλέκτορες και το κτίριο του Καπιτωλίου μπήκε σε lockdown. Γερουσιαστές και βουλευτές αρχικά κλειδώθηκαν εντός της αίθουσας και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι είπαν σε γερουσιαστές να πέσουν κάτω από τα έδρανα, για να προστατευθούν.

Διαδηλωτές μπήκαν στην αίθουσα συνεδρίασης. Ένας από αυτούς ανέβηκε στο βήμα φωνάζοντας «Ο Τραμπ κέρδισε αυτές τις εκλογές»

BREAKING: Protesters are on the Senate floor now: pic.twitter.com/k4Q0ln8pZs — Frank Thorp V (@frankthorp) January 6, 2021





Μετά την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ τους κάλεσε να κάνουν ειρηνικές διαδηλώσεις. «Παρακαλώ υποστηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις αρχές επιβολής του νόμου. Είναι πραγματικά στο πλευρό της χώρας μας. Μείνετε ειρηνικοί», έγραψε. Όμως, η ζημιά είχε ήδη γίνει. Με την ομιλία του νωρίτερα κλιμάκωσε την προσπάθειά του να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα, δηλώνοντας στους υποστηρικτές του «δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ», ενώ κάλεσε ξανά τον αντιπρόεδρο να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021



Ακολούθησε νέα ανάρτηση από τον απερχόμενο πρόεδρο, με έκκληση για ηρεμία στο Καπιτώλιο. «Ζητώ από όλους στο Καπιτώλιο να παραμείνουν ειρηνικοί. Όχι βία! Θυμηθείτε, εμείς είμαστε το κόμμα του νόμου και της τάξης. Σεβαστείτε τον νόμο και τους υπέροχους άνδρες και γυναίκες με τα μπλε. Σας ευχαριστώ!», έγραψε.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021





Live εικόνα από το Καπιτώλιο

Λίγο νωρίτερα, είχε διαταχθεί εκκένωση κτιρίων του Καπιτωλίου, καθώς οι διαδηλωτές συνέρρεαν. Αστυνομικοί έτρεχαν από πόρτα σε πόρτα, ζητώντας από τον κόσμο να φύγει. Η αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει τους διαδηλωτές με χειροβομβίδες κρότου- λάμψης, αλλά αυτό δεν είχε αποτέλεσμα και οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «σπρώξτε».

Ρεπόρτερ στο Κογκρέσο έγραψε στο Twitter ότι ένας διαδηλωτής πυροβολούσε προς την αίθουσα, ενώ αστυνομικοί προσπαθούσαν να «οχυρώσουν» την πόρτα, με τα όπλα ανά χείρας

