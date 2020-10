Για «ιστορική απόφαση» σε ένα «δικαστικό μαραθώνιο πέντε ετών» κάνουν λόγο ξένα μέσα ενημέρωσης, αναμεταδίδοντας την είδηση πως ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής κρίθηκαν ένοχοι για εγκληματική οργάνωση.

Συγκεκριμένα, ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Χρήστος Παππάς, Αρτέμης Ματθαιόπουλος, Ηλίας Παναγιώταρος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής. Όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές, καθώς και οι δύο πυρηνάρχες Γιώργος Πατέλης και Αναστάσιος Πανταζής κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

«Ελληνικό δικαστήριο αποφάνθηκε την Τετάρτη πως το ακροδεξιό κόμμα Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση, καταλήγοντας σε μια ιστορική καταδικαστική απόφαση σε έναν δικαστικό μαραθώνιο πέντε ετών», γράφει το Associated Press.

«Οι αρχηγοί της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής της Ελλάδας, του τρίτου δημοφιλέστερου κόμματος στη Βουλή στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, κρίθηκαν ένοχοι για ένταξε σε εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με δικαστική απόφαση την Τετάρτη», σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

«Ένοχος ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής και πρώην βουλευτές σε μια ιστορική δίκη», τιτλοφορείται η ανταπόκριση του Guardian, που κάνει λόγο για την «μεγαλύτερη δίκη φασιστών από εκείνη της Νυρεμβέργης».

«Μετά από μια δίκη που κράτησε πάνω από πέντε χρόνια, η ηγεσία του νεοναζιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής καταδικάστηκε για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης», αναφέρει το BBC.

Ως έκτακτη είδηση μετέδωσε το Euronews την απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, εστιάζοντας στην καταδίκη του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Με αναφορά στα επεισόδια που ακολούθησαν μετά την ανακοίνωση της απόφασης ξεκινά το άρθρο της η Deutsche Welle, χαρακτηρίζοντας την δίκη «Προαναγγελία θανάτου για τον φασισμό».

«Η Χρυσή Αυγή, μια αυτοαποκαλούμενη φασιστική οργάνωση που ξεκίνησε την δεκαετία του 1980, κρίθηκε ένοχη για διάφορα εγκλήματα από δικαστήριο στην Αθήνα, μεταξύ άλλων διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Μια επιτροπή τριών δικαστών στην ελληνική πρωτεύουσα ανακοίνωσε τις ετυμηγορίες την Τετάρτη, στον επίλογο μιας δίκης πεντέμισι ετών», γράφει το Al Jazeera.





«Σε μια ιστορική απόφαση στην πιο πολύκροτη πολιτική δίκη της Ελλάδας εδώ και δεκαετίες, δικαστήριο στην Αθήνα έκρινε την Τετάρτη το νεο-φασιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής ένοχο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ανερχόμενη στο προσκήνιο στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της χώρας, και βάζοντας συστηματικά στο στόχαστρο μετανάστες και αριστερούς», σχολιάζουν οι New York Times.

«Ελληνικό δικαστήριο έκρινε πως η ακροδεξιά Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση», γράφει το Bloomberg, αναμεταδίδοντας την ιστορική απόφαση μαζί με ένα μικρό χρονικό της πολύκροτης δίκης.

«Το εφετείο καταδικάζει τον ηγέτη της Χρυσής Αυγής – Χιλιάδες διαδηλωτές πανηγύρισαν για την απόφαση», μεταδίδει η Frankfurter Allgemeine, προσθέτοντας πως «Το κόμμα είχε ανέβει σε δημοτικότητα από το 2010 λόγω της οικονομικής κρίσης, το 2015 μπήκε στο κοινοβούλιο και για πρώτη φορά φέτος τον Ιούλιο βρέθηκε εκτός Βουλής».

Για ιστορική απόφαση στη «δίκη που διήρκεσε πέντε χρόνια» κάνει λόγο και η Süddeutsche Zeitung, σημειώνοντας πως «οι ηγέτες του ακροδεξιού κόμματος κρίνονται ένοχοι για την ίδρυση εγκληματικής οργάνωσης και απειλούνται με έως και δέκα χρόνια φυλάκισης».

«Ένοχος ο ηγέτης του νεοναζιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής για την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης», γράφει η Le Figaro.