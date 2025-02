Τραμπ και Μασκ αντάλλαξαν λόγια αγάπης στη κοινή συνέντευξή τους: «Προσπαθούν να μας χωρίσουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πλουσιότερος υποστηρικτής του, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, εξέφρασαν αμοιβαίο θαυμασμό ο ένας για τον άλλον σε συνέντευξη στο Fox News, στην οποία ο καθένας κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν ρήξη μεταξύ τους.

Σε κοινή τους συνέντευξη στον Λευκό Οίκο, το ζευγάρι μίλησε ο ένας για τον άλλον με τόσο θερμά λόγια που ο δημοσιογράφος του Fox News, ο Σον Χάνιτι, παρατήρησε: «Αισθάνομαι σαν να παίρνω συνέντευξη από δύο αδέλφια εδώ».

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι δύο άνδρες θέλησαν να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο, απορρίπτοντας έτσι τις κατηγορίες ότι το λεγόμενο υπουργείο «κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (Doge) του Μασκ αποτελεί παραβίαση του αμερικανικού συντάγματος.

Μασκ: «Δεν έχω ζητήσει τίποτα από τον πρόεδρο, ποτέ»

Απέρριψαν επίσης τις καταγγελίες ότι ο Μασκ έχει σοβαρές συγκρούσεις συμφερόντων που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν να στρεβλώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες προς όφελός του. Ο πλουσιότερος άνδρας στον κόσμο είναι ιδιοκτήτης της SpaceX και της Tesla, δύο εταιρείες που έχουν υπογράψει κρατικές συμβάσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς από τον Χάνιτι πώς θα αντιδρούσε αν έβλεπε μια σύγκρουση συμφερόντων, ο Τραμπ απάντησε: «(ο Μασκ) δεν θα συμμετείχε». Με τη σειρά του, ο Μασκ συμπλήρωσε «Θα αυτοεξαιρεθώ. Θέλω να πω, δεν έχω ζητήσει τίποτα από τον πρόεδρο, ποτέ».

Η συνέντευξη μεταδόθηκε καθώς πληθαίνουν οι επικρίσεις για τον εξέχοντα ρόλο του Μασκ στη διοίκηση του Τραμπ, με ορισμένους να τον κατηγορούν ότι σφετερίζεται την εξουσία του προέδρου. Μάλιστα, σε κάποιους κύκλους γίνονται αναφορές στον «πρόεδρο Μασκ», ένας χαρακτηρισμός που εμφανίστηκε και στο εξώφυλλου του περιοδικού Time.

Εν μέσω εικασιών για υποτιθέμενες εντάσεις ανάμεσα στους δύο άνδρες, το ζευγάρι κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να δείξει προσωπική αφοσίωση ο ένας στον άλλον.

«Αγαπώ τον πρόεδρο, απλά θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό», τόνισε ο Μασκ. «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας καλός άνθρωπος. Ο πρόεδρος έχει δεχθεί τόσο άδικη επίθεση από τα μέσα ενημέρωσης, που είναι πραγματικά εξωφρενικό».

Ο διθύραμβος του Τραμπ για τον Μασκ - «Είναι ένας λαμπρός άνθρωπος»

Ο Τραμπ περιέγραψε τον Μασκ με εξίσου κολακευτικούς όρους, χαρακτηρίζοντάς τον αρκετές φορές «στοργικό» και «καταπληκτικό».

«Αυτός ο τύπος είναι ένας λαμπρός άνθρωπος. Είναι σπουδαίος τύπος. Έχει τεράστια και επιστημονική φαντασία», είπε ο πρόεδρος, καθώς ο Μασκ καθόταν στο πλευρό του. «Αλλά είναι επίσης και καλός άνθρωπος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος και θέλει να δει τη χώρα να πηγαίνει καλά».

PRESIDENT TRUMP: "Elon Musk is a brilliant guy... and also a very good person. He wants to see the country do well. This guy is someone who truly cares for our country.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Μασκ, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως «τεχνική υποστήριξη» του προέδρου, έπαιξε καθοριστικό ρόλο, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των δεκάδων εκτελεστικών διαταγμάτων που έχει υπογράψει ο Αμερικανός πρόεδρος από την ορκωμοσία του. Βέβαια, αρκετά από αυτά αντιμετωπίζουν νομικές προκλήσεις στα δικαστήρια.

Ο Μασκ είχε επίσης φέρει νέους ανθρώπους με «υψηλό δείκτη IQ» στην ομάδα του DOGE, οι οποίοι ήταν αφοσιωμένοι στην αλλαγή της χώρας, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Προσπαθούν να μας χωρίσουν»

Το ζευγάρι διακωμώδησε τις εικασίες των μέσων ενημέρωσης ότι η συνεργασία τους έμελλε να καταλήξει σε έναν πικρό χωρισμό.

«Στην πραγματικότητα, ο Έλον μου τηλεφώνησε και μου είπε: ''Ξέρεις, προσπαθούν να μας χωρίσουν''», αποκάλυψε ο Τραμπ, προτού συνεχίσει.

«Τώρα είπαν: ''Έχουμε έκτακτες ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παραχωρήσει τον έλεγχο της προεδρίας στον Έλον Μασκ. Και λέω ότι είναι τόσο προφανές, τόσο κακό. Κάποτε πίστευα ότι ήταν καλοί σε αυτό. Στην πραγματικότητα είναι κακοί σε αυτό, γιατί αν ήταν καλοί σε αυτό, δεν θα γινόμουν ποτέ πρόεδρος - διότι κανείς στην ιστορία δεν έχει πάρει ποτέ περισσότερη κακή δημοσιότητα από ότι εγώ».

Ο Μασκ θα περικόψει 1 τρισ. δολάρια από τις κρατικές δαπάνες

Προέβλεψε ότι ο Μασκ θα μπορέσει να περικόψει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από τις κρατικές δαπάνες, αλλά πρόσθεσε ότι θα είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό της σπατάλης και της απάτης που υπάρχει στις τάξεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επέμεινε ότι βασικά προγράμματα, όπως η κοινωνική ασφάλιση, το Medicare και το Medicaid, θα παρέμεναν ανέγγιχτα, εκτός από τις περιπτώσεις που πήγαιναν σε «παράνομους μετανάστες».

Όπως σημειώνει ο Guardian, οι παράτυποι μετανάστες στις ΗΠΑ δεν δικαιούνται τέτοιου είδους παροχές.

