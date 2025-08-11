Οι 10 καλύτερες ταινίες στο Netflix, σύμφωνα με το Rotten Tomatoes

Από κοινωνικά ντοκιμαντέρ που ρίχνουν φως στις πιο σκοτεινές γωνιές της κοινωνίας, μέχρι anime για το μπάσκετ και κωμωδίες που μπλέκουν το συναίσθημα με το χιούμορ, η πλατφόρμα του Netflix κρύβει πολύ περισσότερα από τα blockbusters που όλοι ξέρουμε. Και όπως δείχνει η τελευταία λίστα του Rotten Tomatoes, οι κριτικοί έχουν αναδείξει αριστουργήματα που πολλοί θεατές πιθανόν να μην έχουν ακούσει ποτέ.

Από το ιρανικό ψυχολογικό θρίλερ Under the Shadow με φόντο τον πόλεμο Ιράν–Ιράκ, μέχρι το βραβευμένο claymation Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, η δεκάδα περιλαμβάνει τίτλους που συγκεντρώνουν από 97% έως και 100% στην κλίμακα του Rotten Tomatoes. Στη λίστα ξεχωρίζουν, επίσης, το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ Athlete A για το σκάνδαλο κακοποίησης στη γυμναστική των ΗΠΑ, η τρυφερή ταϊλανδέζικη παραγωγή How to Make Millions Before Grandma Dies, το αθλητικό anime The First Slam Dunk, αλλά και η γαλλοϊσπανική δραματική ταινία φυλακής Cell 211.

Δεν λείπουν οι ταινίες δράσης, όπως το The Paper Tigers, το συγκινητικό docu-fiction Dick Johnson is Dead, αλλά και η πιο πρόσφατη animated επιτυχία KPop Demon Hunters, που συνδυάζει K-pop αισθητική και φανταστικό σενάριο.

Η λίστα αποδεικνύει ότι στο Netflix μπορεί κανείς να ανακαλύψει μικρά διαμάντια που ίσως δεν φτάνουν ποτέ στις αίθουσες, αλλά κερδίζουν την καθολική αποδοχή των κριτικών.

Under the Shadow (2016)

92 κριτικές — 99% στο Rotten Tomatoes

Ένα ψυχολογικό θρίλερ από τον ιρανο-βρετανό σκηνοθέτη Babak Anvari, εμπνευσμένο από την παιδική του ηλικία κατά τον πόλεμο Ιράν–Ιράκ. Η ιστορία της Σιντέχ (Narges Rashidi), μιας πρώην φοιτήτριας ιατρικής που μένει μόνη με την κόρη της στην Τεχεράνη, ενώ ο άντρας της βρίσκεται στο μέτωπο. Σύντομα, η μικρή αρχίζει να υποψιάζεται την παρουσία ενός «τζιν», ενός πνεύματος του ανέμου από την περσική μυθολογία. Οι κριτικοί το παρομοίασαν με το The Babadook, επαινώντας το για τον τρόπο που συνδυάζει τον τρόμο με την κοινωνική κριτική στη θέση των γυναικών στο μετα-επαναστατικό Ιράν.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (2024)

137 κριτικές — 100% στο Rotten Tomatoes

Η πρώτη μεγάλου μήκους περιπέτεια των αγαπημένων claymation χαρακτήρων εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Ο Wallace δημιουργεί ένα ρομποτικό νάνο-κήπου, τον Norbot, που πέφτει στα χέρια του διαβόητου Feathers McGraw. Μαζί με τον Gromit και τον επιθεωρητή Mackintosh, θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν μια στρατιά εκδικητικών… νάνων! Οι κριτικοί αποθέωσαν το χιούμορ, τους οπτικούς πόντους και τη χειροποίητη αισθητική της Aardman Animations.

Athlete A (2020)

60 κριτικές — 100% στο Rotten Tomatoes

Συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την αποκάλυψη του σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης στην ενόργανη γυμναστική των ΗΠΑ από τον γιατρό Larry Nassar. Μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα της εφημερίδας Indianapolis Star, η ιστορία φωτίζει την αντοχή και τη δύναμη των αθλητριών που βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν.

How to Make Millions Before Grandma Dies (2024)

50 κριτικές — 98% στο Rotten Tomatoes

Η ταινία-έκπληξη από την Ταϊλάνδη που έσπασε ταμεία, ακολουθεί έναν νεαρό που αναλαμβάνει να φροντίσει την άρρωστη γιαγιά του… με απώτερο στόχο να κληρονομήσει το σπίτι της. Ένα συγκινητικό οικογενειακό δράμα που εξερευνά τις σχέσεις, τις παραδόσεις και τις συγκρούσεις γενεών.

Will & Harper (2024)

122 κριτικές — 99% στο Rotten Tomatoes

Ο Will Ferrell και η Harper Steele, πρώην σεναριογράφος του SNL και τρανς γυναίκα, ξεκινούν ένα ταξίδι-οδοιπορικό στις ΗΠΑ, γεμάτο χιούμορ αλλά και ευαίσθητες συζητήσεις. Οι κριτικοί το χαρακτήρισαν ως ένα σπάνιο μείγμα αυθεντικότητας και κωμωδίας.

The First Slam Dunk (2023)

46 κριτικές — 100% στο Rotten Tomatoes

Αθλητικό anime βασισμένο στο ομώνυμο manga, με επίκεντρο την προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ του Shohoku να κατακτήσει το εθνικό πρωτάθλημα. Συνδυάζει εντυπωσιακή εναλλαγή 2D και 3D animation με έντονα συναισθήματα και αναδρομές στο παρελθόν των ηρώων.

Cell 211 (2009)

47 κριτικές — 98% στο Rotten Tomatoes

Ισπανικό θρίλερ φυλακής, όπου ένας νεαρός δεσμοφύλακας παγιδεύεται σε εξέγερση και υποδύεται τον κρατούμενο για να επιβιώσει. Ένα κλειστοφοβικό δράμα που σχολιάζει τις αποτυχίες του σωφρονιστικού συστήματος.

The Paper Tigers (2021)

62 κριτικές — 98% στο Rotten Tomatoes

Τρεις παιδικοί φίλοι και πρώην βιρτουόζοι του κουνγκ φου ξανασμίγουν για να εκδικηθούν τον θάνατο του δασκάλου τους. Μια feel-good ταινία πολεμικών τεχνών, με χιούμορ και αυθεντικές μάχες.

Dick Johnson is Dead (2020)

101 κριτικές — 99% στο Rotten Tomatoes

Η Kirsten Johnson κινηματογραφεί τον πατέρα της που πάσχει από άνοια, σκηνοθετώντας μαζί του φανταστικούς θανάτους σε ένα ιδιόρρυθμο, συγκινητικό και αστείο ταυτόχρονα docu-fiction για την απώλεια.

KPop Demon Hunters (2025)

59 κριτικές — 97% στο Rotten Tomatoes

Μια K-pop girl band, οι Huntr/x, ζουν διπλή ζωή: παγκόσμια περιοδεία και… κυνήγι δαιμόνων. Ένα εκρηκτικό μείγμα anime αισθητικής, μουσικών υπερθεαμάτων και ασιατικής μυθολογίας.

