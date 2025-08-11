ΔΙΕΘΝΗ
Ισραήλ: Συνθήματα υπέρ της Γάζας στην Ιερουσαλήμ προκαλούν αναταραχή στο εσωτερικό της χώρας

Η ενέργεια προκάλεσε ομόφωνη καταδίκη από πολιτικούς τόσο της κυβέρνησης, όσο και της αντιπολίτευσης

Το σύνθημα στο Τείχος των Δακρύων/Φωτογραφία: X
Στην Ιερουσαλήμ, μήνυμα καταδίκης του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας εμφανίστηκε στο Τείχος των Δακρύων, τον ιερότερο τόπο του Ιουδαϊσμού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Το σύνθημα, γραμμένο στα εβραϊκά με σπρέι στο νότιο τμήμα του Τείχους - σε μια πιο απομονωμένη ζώνη όπου προσεύχονται από κοινού άνδρες και γυναίκες - ανέφερε: «Γίνεται ολοκαύτωμα στη Γάζα».

Παρόμοιο μήνυμα βρέθηκε και στην πρόσοψη της Μεγάλης Συναγωγής της πόλης, συνοδευόμενο από τη φράση «όλα όσα δημοσιεύετε είναι ψέμα».

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 27χρονο κάτοικο Ιερουσαλήμ ως ύποπτο και ανακοίνωσε ότι θα οδηγηθεί στο δικαστήριο, με τις αρχές να ζητούν παράταση της κράτησής του.

Το Τείχος των Δακρύων, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ - τομέα που το Ισραήλ κατέχει και έχει προσαρτήσει - είναι το μοναδικό κατάλοιπο του Δεύτερου Ναού, ο οποίος καταστράφηκε το 70 μ.Χ. από τους Ρωμαίους.

Ο ραβίνος του Τείχους, Σμουέλ Ραμπίνοβιτς, καταδίκασε τη βεβήλωση, υπογραμμίζοντας ότι «ένας ιερός τόπος δεν είναι χώρος για διαμαρτυρίες».

Η ενέργεια προκάλεσε ομόφωνη καταδίκη από πολιτικούς κάθε πλευράς. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε «σοκαρισμένος», ενώ ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς υποστήριξε ότι οι δράστες «έχουν ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι Εβραίος».

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Μπένι Γκαντς χαρακτήρισε το περιστατικό «έγκλημα εναντίον ολόκληρου του εβραϊκού λαού».

Ακόμη και ο προοδευτικός ραβίνος Γκιλάντ Καρίβ, που υποστηρίζει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα, το καταδίκασε ως «τον χειρότερο και πιο απεχθή τρόπο να ευαισθητοποιήσεις για την ανάγκη ειρήνης».

