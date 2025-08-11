Ο Τραμπ θέτει την αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και κινητοποιεί την Εθνοφρουρά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια σειρά μέτρων για την «απελευθέρωση» της Ουάσινγκτον από την εγκληματικότητα και τους αστέγους, τοποθετώντας την αστυνομία της πρωτεύουσας υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και κινητοποιώντας εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς.

Η απόφαση προβλέπει την κινητοποίηση περίπου 800 ανδρών και γυναικών της Εθνοφρουράς, οι οποίοι θα υποστηρίξουν την τοπική αστυνομία σε ζητήματα εφοδιασμού, μεταφορών και φύλαξης εγκαταστάσεων, κατά τρόπο παρόμοιο με την κινητοποίηση που έγινε το καλοκαίρι στο Λος Άντζελες. Οι στρατιώτες δεν θα έχουν εξουσία σύλληψης, ωστόσο μονάδες στρατιωτικής αστυνομίας ενδέχεται να συμμετέχουν προσωρινά στην κράτηση υπόπτων μέχρι να αναλάβουν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου, το ακριβές πλαίσιο δράσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά αναμένεται να μοιάζει με προηγούμενες παρόμοιες επιχειρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό βίαιων εγκλημάτων στην Ουάσινγκτον υποχώρησε το 2024 στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών (35% χαμηλότερα σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης), ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η πόλη είναι «εντελώς εκτός ελέγχου».

WASHINGTON D.C. MURDER RATE IS OUT OF CONTROL.



We will take back our capital back. pic.twitter.com/IWqFB6yBj4 — DOD Rapid Response (@DODResponse) August 11, 2025

Λίγο πριν από τη συνέντευξη Τύπου στην οποία ανακοίνωσε τα νέα μέτρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social ότι η πρωτεύουσα «θα απελευθερωθεί σήμερα», υποσχόμενος ότι «το έγκλημα, η βαρβαρότητα, η βρωμιά και τα αποβράσματα θα εξαφανιστούν».

Στη συνέντευξη Τύπου, κατηγόρησε συμμορίες, «αιμοδιψείς εγκληματίες», «ομάδες νεαρών υπό την επήρεια ναρκωτικών» και αστέγους για την κατάσταση στην πόλη, δηλώνοντας ότι «δεν θα το επιτρέψουμε πλέον». Παρουσίασε γραφήματα, των οποίων η πηγή δεν έγινε γνωστή, που συγκρίνουν την εγκληματικότητα στην Ουάσινγκτον με πόλεις όπως η Βαγδάτη, η Πόλη του Παναμά, η Μπραζίλια και η Μπογκοτά.

Τραμπ προς αστυνομικούς: «Αν σας φτύσουν, τους χτυπάτε».

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι θα «εξαλείψει τις παραγκουπόλεις» της πόλης, αναγνωρίζοντας ότι η διατύπωση δεν είναι «πολιτικά ορθή». Περιέγραψε επίσης περιστατικά επιθέσεων κατά αστυνομικών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν σας φτύσουν, τους χτυπάτε».

Η απόφαση να τεθεί η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο βασίζεται στο άρθρο 740 του Home Rule Act, που δίνει στον πρόεδρο τη δυνατότητα να παρακάμψει την τοπική διοίκηση σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η αποκατάσταση της τάξης. Να σημειωθεί ότι η Αμερικανική πρωτεύουσα δεν είναι Πολιτεία των ΗΠΑ και βρίσκεται υπό ιδιαίτερο διοικητικό καθεστώς. Παράλληλα, προβλέπεται η συνδρομή της Εθνοφρουράς για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στους δρόμους της πόλης.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Λαφαγιέτ, βόρεια του Λευκού Οίκου, για να διαμαρτυρηθούν κατά των μέτρων.

Demonstrators near Lafayette Square are protesting President Trump’s involvement with public safety in DC.

Meantime Trump is holding press conference making a major announcement about crime and beautification of the District @DCNewsNow pic.twitter.com/R8J94Xkdkx — Hayley Milon Bour (@HayleyMilon) August 11, 2025

Με πληροφορίες από Guardian