ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νέο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία – Επισκέπτες κρεμασμένοι ανάποδα για 20 λεπτά

Το συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα στη Σαουδική Αραβία, όπου τουλάχιστον 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία – Επισκέπτες κρεμασμένοι ανάποδα για 20 λεπτά
Ακόμη ένα ατύχημα σε λούνα παρκ καταγράφεται, αυτή τη φορά στο φεστιβάλ «Boardmasters» στο Νιουκουέι της Κορνουάλης, όταν το παιχνίδι «Apollo 13» σταμάτησε ξαφνικά στην κορυφή της διαδρομής του, αφήνοντας τους επιβάτες κρεμασμένους ανάποδα για περίπου 20 λεπτά.

Το περιστατικό οφείλεται, σύμφωνα με τους διοργανωτές, σε προσωρινή διακοπή ρεύματος. Η εκκένωση έγινε άμεσα και κανείς δεν τραυματίστηκε. Το παιχνίδι τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά από τεχνικό έλεγχο.

Το συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα στη Σαουδική Αραβία, όπου τουλάχιστον 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε ο κεντρικός στύλος παιχνιδιού σε λούνα παρκ στην περιοχή Χάντα. Βίντεο έδειξαν το παιχνίδι να αποκολλάται ενώ ταλαντευόταν με επιβάτες, προκαλώντας σκηνές πανικού.

Αντίστοιχα, στη Σκωτία, στο Φεστιβάλ Γαλαξιακού Καρναβαλιού στο Εδιμβούργο, τρία παιδιά γλίτωσαν από θαύμα όταν η καμπίνα του παιχνιδιού «Waltzer» αποκολλήθηκε εν κινήσει και εκτοξεύθηκε πάνω σε άλλο κάθισμα.

Τα τρία περιστατικά, που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των λούνα παρκ και των περιοδεύοντων φεστιβάλ ψυχαγωγίας.

Διεθνή

