Έκτακτη σύνοδος Μερτς με συμμετοχή Ζελένσκι και Τραμπ πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν 

Η τηλεδιάσκεψη προηγείται της συνάντησης που θα έχει ο Τραμπ την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Έκτακτη σύνοδος Μερτς με συμμετοχή Ζελένσκι και Τραμπ πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν
Φωτ: EPA, αρχείου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συμμετάσχει την Τετάρτη σε έκτακτη διαδικτυακή σύνοδο με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τηλεδιάσκεψη, που οργανώνεται με πρωτοβουλία του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, προηγείται της συνάντησης που θα έχει ο Τραμπ την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ατζέντα της συνόδου

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις επιλογές πίεσης προς τη Ρωσία, στο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών που έχουν καταληφθεί, στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και στη σειρά με την οποία θα μπορούσαν να διεξαχθούν πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι οποιαδήποτε συνομιλία ή ανταλλαγή εδαφών πρέπει να γίνει μόνο εφόσον ο Πούτιν συμφωνήσει πρώτα σε κατάπαυση του πυρός, και με τη ρητή συναίνεση του Κιέβου. Παράλληλα, επιμένουν πως η Ουκρανία πρέπει να εξασφαλίσει δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας έναντι νέας ρωσικής επιθετικότητας.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στο POLITICO ότι η ομάδα του Μερτς βρισκόταν σε εντατικές επαφές τις τελευταίες ημέρες με άλλες πρωτεύουσες για να οργανωθεί η συνάντηση. Ο Γερμανός καγκελάριος μίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον Τραμπ το βράδυ της Κυριακής, καλώντας τον να αυξήσει την πίεση στον Πούτιν με την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στον ρωσικό τραπεζικό τομέα και δευτερογενών κυρώσεων σε εμπορικούς εταίρους της Μόσχας.

Σε δηλώσεις του στη γερμανική δημόσια τηλεόραση, ο Μερτς τόνισε ότι «δεν μπορούμε να αποδεχθούμε να συζητούνται ή να αποφασίζονται ζητήματα εδαφών μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής πάνω από τα κεφάλια των Ευρωπαίων, πάνω από τα κεφάλια των Ουκρανών» και πρόσθεσε ότι «ο Πούτιν ενεργεί μόνο υπό πίεση».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που είδε το POLITICO, η τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει στις 14:00 ώρα Γερμανίας (15:00 ώρα Ελλάδος) με μία ώρα συζήτησης στην οποία θα συμμετάσχουν ηγέτες από τη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Πολωνία, καθώς και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μαζί με τον Ζελένσκι και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στις 15:00 θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρία μιας ώρας μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι, με τη συμμετοχή του Τραμπ και του αντιπροέδρου του, Τζ. Ντ. Βανς.

Η ημέρα θα κλείσει στις 16:30 με κοινή τηλεδιάσκεψη της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», δηκαδή των χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία, υπό τη φιλοξενία της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας.

Με πληροφορίες από Politico

