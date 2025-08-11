ΔΙΕΘΝΗ
Κολομβία: Νεκρός ο γερουσιαστής και υποψήφιος πρόεδρος Μιγκέλ Ουρίμπε δύο μήνες μετά την ένοπλη επίθεση

Για την επίθεση έχει συλληφθεί ένας 15χρονος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Κολομβιανός γερουσιαστής και υποψήφιος για την προεδρία, Μιγκέλ Ουρίμπε, υπέκυψε στα τραύματά του δύο μήνες μετά την ένοπλη επίθεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Μπογκοτά.

Η σύζυγός του, Μαρία Κλαούντια Ταραθόνα, επιβεβαίωσε τον θάνατό του μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, αποκαλώντας τον «έρωτα της ζωής της» και «τον καλύτερο πατέρα» για τα παιδιά τους.

Για την επίθεση έχει συλληφθεί ένας 15χρονος, ενώ οι αρχές διερευνούν εάν υπήρχαν συνεργοί και ποιο ήταν το κίνητρο. Το περιστατικό ξυπνά μνήμες από τις βίαιες δεκαετίες του 1980 και 1990, όταν δεκάδες πολιτικοί στην Κολομβία έπεσαν θύματα δολοφονιών.

Ο Ουρίμπε, που είχε εκλεγεί στη Γερουσία το 2022 και διεκδικούσε το χρίσμα του κόμματός του για τις εκλογές του 2026, ήταν γνωστός για την αποφασιστικότητά του στην πολιτική σκηνή. Παρά τις επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις μετά την επίθεση, η κατάστασή του δεν παρουσίασε βελτίωση και κατέληξε.


 

