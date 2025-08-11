ΔΙΕΘΝΗ
Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων: Κατηγορεί το Ισραήλ για «έγκλημα πολέμου»

Το Ισραήλ παραδέχθηκε ότι στοχοποίησε τον Ανάς αλ Σαρίφ του Al Jazeera, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη που παρίστανε τον δημοσιογράφο»

Ο Ανάς αλ Σαρίφ του Al Jazeera και ακόμη τέσσερις συνάδελφοί του, σκοτώθηκαν σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα
Ο Ανάς αλ Σαρίφ του Al Jazeera και ακόμη τέσσερις συνάδελφοί του, σκοτώθηκαν σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα
«Οι δημοσιογράφοι είναι πολίτες και η στοχοποίησή τους σε καιρό πολέμου είναι έγκλημα πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζόντι Γκίνσμπεργκ, διευθύντρια της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera, Ανάς αλ Σαρίφ, και ακόμη τέσσερις συνάδελφοί του, σκοτώθηκαν σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα σε περιοχή όπου βρίσκονταν, μπροστά στο νοσοκομείο Σίφα εχθές βράδυ, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο τον Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον 28χρονο «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο». Ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, Αβιχάι Αντραΐ, έγραψε μέσω αναρτήσεων στα αραβικά, ότι ο Σαρίφ ήταν ενεργός μαχητής της Χαμάς.

Η CPJ είχε ζητήσει την προστασία του τον Ιούλιο, καταγγέλλοντας τη «συνήθεια» του Ισραήλ να χαρακτηρίζει δημοσιογράφους με αυτόν τον τρόπο «χωρίς να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία».

Οι IDF έχουν κατηγορήσει ομοίως και πολλάκις, Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα συμπεριλαμβανομένων και άλλων ανταποκριτών του δικτύου, Al Jazeera.

Σύμφωνα με συναδέλφους του, ο Ανάς αλ Σαρίφ εργάστηκε πιο νωρίς στην καριέρα του σε ένα γραφείο επικοινωνίας της Χαμάς, όπου ο ρόλος του ήταν να προωθεί εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την ισλαμιστική οργάνωση, η οποία ασκεί τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας από το 2006.

«Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές», δήλωσε η Γκίνσμπεργκ: «μόνο οι ενεργοί μαχητές είναι δικαιολογημένοι στόχοι σε ένα πολεμικό πλαίσιο. Επομένως, εκτός αν ο ισραηλινός στρατός μπορεί να αποδείξει ότι ο Άνας αλ-Σαρίφ ήταν ακόμα ενεργός μαχητής, δεν υπάρχει δικαιολογία για τη δολοφονία του».

Ο ΟΗΕ «καταδικάζει τη δολοφονία των έξι δημοσιογράφων»

Την ίδια ώρα, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταδικάζει «τη δολοφονία των έξι δημοσιογράφων».

Ο ΟΗΕ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «στοχοθέτησε τη σκηνή» στην οποία βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, κάτι που «αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφους που συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκε επίσης από το ίδιο ισραηλινό πλήγμα.

«Το Ισραήλ οφείλει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους αμάχους, περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων», υπογραμμίζει ακόμα η Ύπατη Αρμοστεία, η οποία υπενθυμίζει πως «τουλάχιστον 242 παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023 στη Γάζα» ενώ ο ΟΗΕ επανέλαβε το αίτημά του για «άμεση, ασφαλή και χωρίς εμπόδια πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων στη Γάζα».

Ένα από τα θύματα, ο 28χρονος Ανάς αλ-Σαρίφ, ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ανταποκριτές που κάλυπταν καθημερινά τη σύγκρουση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως τον στοχοθέτησε χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «προσποιούνταν τον δημοσιογράφο».

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε «με σφοδρότητα και οργή τη δολοφονία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε» ο ισραηλινός στρατός, του Ανάς αλ-Σαρίφ, προσθέτοντας πως ο δημοσιογράφος αυτός ήταν «η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστινίους της Γάζας».
 

