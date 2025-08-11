ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής - Μήνυμα από το 112

Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική - Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112.

Κινητοποιήθηκαν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους ενώ συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στη περιοχή Καλλιτεχνούπολη  της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» έγραφε το μήνυμα.

 
 
 
