Φωτιά τώρα στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής - Μήνυμα από το 112

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112.

Κινητοποιήθηκαν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους ενώ συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 105 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στη περιοχή Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών