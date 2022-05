Τέξας: Αυτός είναι ο 18χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε 19 μαθητές και δύο δασκάλους σε σχολείο

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο «φως» για το μακελειό σε σχολείο στο Τέξας, όπου ένας 18χρονος σκότωσε 19 παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών και δύο εκπαιδευτικούς.

Μία τραγωδία που βυθίζει ξανά τις ΗΠΑ στον διαρκώς επανερχόμενο εφιάλτη των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε σχολικά ιδρύματα.

Ο ύποπτος για τη σφαγή κατονομάστηκε από τις αρχές ως Σαλβαδόρ Ράμος, 18 ετών. Δολοφόνησε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς «με βάρβαρο και παράλογο τρόπο» μέσα στο σχολείο, στην πόλη Ουβάλντε, είπε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Σαλβαδόρ Ράμος είναι επίσης νεκρός, σύμφωνα με τις αρχές στην πόλη, περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά από το Σαν Αντόνιο.

Ο νεαρός –εικονίζεται με μαλλιά περίπου ως τους ώμους και ανέκφραστο ύφος σε σέλφι που είχε ανεβάσει στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, ενώ σε άλλη φωτογραφία του διακρίνονται δυο τουφέκια εφόδου πάνω σε χαλί– διέπραξε τη σφαγή αφού πρώτα πυροβόλησε τη γιαγιά του.

Facebook Twitter Φωτ.: salv8dor_/Instagram

Αρχικά έβαλε στο στόχαστρο τη γιαγιά του, η κατάσταση της οποίας δεν έχει διευκρινιστεί –κατά πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου CNN, είναι και αυτή νεκρή–, προτού πάει στο σχολείο, «εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του» και μπει στο κτίριο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, οπλισμένος «με πιστόλι» και πιθανόν και «με τουφέκι».

Facebook Twitter Φωτ.: salv8dor_/Instagram

Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης, μιας από τις χειρότερες του είδους εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Παιδιά 5 έως 7 ετών

Το μακελειό διαπράχθηκε στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ, όπου πηγαίνουν παιδιά 5 έως 7 ετών που διαμένουν στην Ουβάλντε. Πάνω από 500 παιδιά, σχεδόν το 90% με λατινοαμερικάνικη καταγωγή, πήγαιναν εκεί το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με δημόσια δεδομένα της πολιτείας του αμερικανικού νότου.

Just arrived at the reunification center, where families are clearly very emotional right now trying to get answers. pic.twitter.com/jeClPFf8qF

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν παιδιά να απομακρύνονται εσπευσμένα από το κτίριο, κατά μικρές ομάδες, προς τα χαρακτηριστικά κίτρινα σχολικά λεωφορεία, μπροστά στο σχολείο.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ένα κοριτσάκι 10 ετών και μια γυναίκα 66 ετών, νοσηλεύονταν «σε κρίσιμη κατάσταση» στο University Health, στο Σαν Αντόνιο, ανακοίνωσε το νοσοκομείο.

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Εκπρόσωπος των πολιτειακών αρχών δημόσιας ασφάλειας του Τέξας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι τα θύματα του μακελειού σε σχολείο στην πόλη Ουβάλντε είναι 19 μαθητές και δύο ενήλικοι, προσθέτοντας πως ο δράστης επίσης σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς.

Facebook Twitter Φωτ.: GETTY IMAGES

Μπάιντεν: «Πότε, για τ’ όνομα του Θεού, θα ορθώσουμε το ανάστημά μας μπροστά στο λόμπι των όπλων;»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε την Τρίτη να αναληφθεί δράση στις ΗΠΑ για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων, λίγες ώρες μετά το μακελειό μέσα σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο Τέξας, παρά την ισχυρή επιρροή που διαθέτει το λόμπι της οπλοκατοχής στο Κογκρέσο.

«Πότε για τ’ όνομα του Θεού θα ορθώσουμε το ανάστημά μας μπροστά στο λόμπι των όπλων;» διερωτήθηκε ο 78χρονος Δημοκρατικός αρχηγός του κράτους. «Είμαι αποκαρδιωμένος και κουρασμένος», πρόσθεσε.

NOW: President Biden speaking about the #UvaldeTX shooting. “As a nation we have to ask, ‘When in God’s name are we going to stand up to the gun lobby? When in God’s name will we stand up and do what needs to be done?’” he says. pic.twitter.com/dIBbsC9ZVU