Νέο μακελειό στις ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε δημοτικό - 15 νεκροί, εκ των οποίων τα 14 παιδιά

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, 14 παιδιά και ένας εκπαιδευτικός, σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου σε δημοτικό σχολείο του Τέξας.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, ο ένοπλος ήταν ένας 18χρονος που ζούσε στην περιοχή. Εισέβαλε στο σχολείο λίγο μετά τις 12:00 τοπική ώρα και, κρατώντας ένα περίστροφο και πιθανότατα ένα τουφέκι, άνοιξε πυρ.

Οι αρχές «σφράγισαν» την περιοχή, αποκλείοντας και τους γύρω δρόμους και κάλεσαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο.

BREAKING: Fourteen students and a teacher have died after a shooting at an elementary school in Texas.



The attack happened at Robb Elementary School in the city of Uvalde.



