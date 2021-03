Το American Kennel Club ανακοίνωσε την ετήσια λίστα με τις δημοφιλέστερες ράτσες σκύλων στις ΗΠΑ για το 2020 και τα Λαμπραντόρ Ριτρίβερ είναι ξανά στην πρώτη θέση για 30ή χρονιά στη σειρά.

Η έκπληξη ωστόσο έρχεται στη δεύτερη θέση, όπου βρίσκονται πλέον τα γαλλικά μπουλντόγκ, πάνω από τους Γερμανικούς Ποιμενικούς για πρώτη φορά με τα Γκόλντεν Ριτρίβερ και τα μπουλντόγκ να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

«Η αγάπη της Αμερικής για τα λαμπραντόρ είναι αναμφισβήτητη», σχολίασε η Gina DiNardo του AKC. «Είναι τόσο ευέλικτοι και φιλικοί προς την οικογένεια σκύλοι που δεν απορούμε γιατί παραμένουν τόσο δημοφιλείς εδώ και 30 χρόνια», πρόσθεσε.

Ωστόσο τα Λαμπραντόρ Ριτρίβερ έχουν φέτος ισχυρό ανταγωνισμό, καθώς τα γαλλικά μπουλντόγκ έχουν από καιρό αρχίσει να γίνονται εξίσου δημοφιλή, πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο την κορυφή της λίστας. Να σημειωθεί πως όταν ξεκίνησε η κυριαρχία των Λαμπραντόρ το 1991, τα γαλλικά μπουλντόγκ βρίσκονταν τότε στην 82η θέση της λίστας.

«Δεν είναι ο τύπος σκύλου που θα πάει για πεζοπορία μαζί σου, αλλά αν θες ένα σκύλο που θα κάνετε αγκαλιές, θα είναι γλυκούλης και προσαρμοστικός, αυτή είναι ράτσα σου», λέει η Brandi Hunter, εκπρόσωπος του American Kennel Club.

«Τα γαλλικά μπουλντόγκ δείχνουν αποφασισμένα να τερματίσουν τη βασιλεία των λαμπραντόρ», προσθέτει η DiNardo. «Τα παιχνιδιάρικα και προσαρμοστικά αυτά σκυλιά έχουν γίνει ιδιαιτέρως δημοφιλή την τελευταία δεκαετία και δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης», σημειώνει.

Το γεγονός πως πάρα πολλοί διάσημοι έχουν γαλλικά μπουλντόγκ έχει συμβάλει σημαντικά στην αυξημένη τους ζήτηση, αλλά με αρκετές συνέπειες και όχι θετικές.

Το 2017, φιλοζωικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals και Battersea Dogs & Cats Home, προειδοποίησαν ότι η μόδα για γαλλικά μπουλντόγκ είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταλείπονται ολοένα και περισσότερα επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούσαν να τα φροντίσουν.

Η Ρις Γουίδερσπουν με τον σκύλο της, Pepper. Φωτογραφία: Twitter

Ο Χιου Τζάκμαν με τον σκύλο του, Dali. Φωτογραφία: Keystone Press

Οι Χιου Τζάκμαν, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρις Γουίδερσπουν συγκαταλέγονται στους διάσημους ιδιοκτήτες γαλλικών μπουλντόγκ, ενώ πρόσφατα η Lady Gaga έγινε πρωτοσέλιδο δίνοντας αμοιβή 500.000 δολαρίων για την ασφαλή επιστροφή των γαλλικών μπουλντόγκ της, Koji και Gustav, τα οποία έκλεψαν άγνωστοι σε ένοπλη ληστεία.

Τέλος, οι Γερμανικοί Ποιμενικοί, που φέτος βρίσκονται στην τρίτη θέση μετά τα γαλλικά μπουλντόγκ, επίσης έχουν βρεθεί τελευταία στο επίκεντρο χάρη στους δυο νέους τετράποδους ενοίκους του Λευκού Οίκου, τα λυκόσκυλα του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Όπως πάντα, ενθαρρύνουμε τον κόσμο να κάνει οπωσδήποτε έρευνα προκειμένου να βεβαιωθεί όχι μόνο ότι παίρνει ένα γνήσιο σκύλο ράτσας, αλλά κυρίως ένα που έχει ανατραφεί σωστά από υπεύθυνο εκτροφέα», καταλήγει η Gina DiNardo.

Με πληροφορίες από BBC, People