Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Η στιγμή της επίθεσης στο νοσοκομείο της Γάζας

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς, μετά την έκρηξη σε νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας, η οποία είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι και έχει προκαλέσει ένα blame game μεταξύ των δύο πλευρών.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η έκρηξη στο νοσοκομείο Αλ Αχλί στη Γάζα προκλήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Το Ισραήλ από την πλευρά του ισχυρίζεται ότι το χτύπημα δεν έγινε από τον στρατό του, αλλά από την οργάνωση Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και κάνει λόγο για λανθασμένο πυραυλικό πλήγμα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανάρτησαν διαδοχικά βίντεο στα social media, θέλοντας να στηρίξουν τα επιχειρήματά τους για την επίθεση σε βάρος του νοσοκομείου της Γάζας.

This is the tragic result of firing rockets from densely populated neighborhoods. pic.twitter.com/7iAxwLUQzV — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

מתחקיר מקיף והצלבת כלל המערכות המבצעיות והמודיעיניות, עולה בברור כי צה״ל לא תקף את בית החולים בעזה.



בית החולים נפגע כתוצאה משיגור כושל של ארגון הטרור גא״פ.



ארגוני הטרור ברצועת עזה יורים ללא הבחנה לעבר ישראל, מסכנים ופוגעים גם בתושבי רצועת עזה. pic.twitter.com/kP0Dsi1cXj — Israeli Air Force (@IAFsite) October 17, 202

Τόσο ο ισραηλινός στρατός όσο και διεθνή ΜΜΕ έχουν δημοσιεύσει σειρά από βίντεο για το συμβάν, τα οποία ωστόσο δεν αποτελούν απόδειξη για το ποιος φέρει την ευθύνη του χτυπήματος.

Hundreds of people were killed by an explosion at a hospital in Gaza City on Tuesday. Palestinian officials said the explosion was caused by an Israeli airstrike, while Israeli officials blamed a malfunctioning rocket launched by a Palestinian armed group. https://t.co/PdoqbGpl4Q pic.twitter.com/5XOklYj9cM — The New York Times (@nytimes) October 17, 2023

A video circulating online Tuesday appeared to show the immediate aftermath of an explosion that killed hundreds at al-Ahli Hospital in Gaza.



Hamas blamed the deadly blast on an Israeli airstrike, while Israel’s military said it was caused by a misfired Palestinian rocket. pic.twitter.com/Sd2x86mnMg — The Associated Press (@AP) October 18, 2023

Την ίδια στιγμή η Επισκοπική Εκκλησία της Ιερουσαλήμ που διαχειρίζεται το νοσοκομείο αλ Αχλί στην πόλη της Γάζας ανησυχούσε επί μέρες ότι αυτό θα γινόταν στόχος. «Τρομοκρατηθήκαμε περισσότερο όταν ένας πύραυλος χτύπησε το νοσοκομείο το Σάββατο ως προειδοποίηση», δήλωσε στο BBC ένας ιερέας της Επισκοπικής Επισκοπής της Ιερουσαλήμ, η οποία διαχειρίζεται το νοσοκομείο.

“We've been more terrified when a missile hit the hospital on Saturday as a warning.”

Days before a major air strike, a Gaza's al-Ahli al-Arab hospital owned by the Anglican Diocese was hit by a missile. The priest suggests it was a warning. pic.twitter.com/PtkO2wJhXQ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 18, 2023